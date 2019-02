Før valget i 2011 sad jeg hos Socialdemokratiets pressetjeneste på Christiansborg og prøvede at lokke deres strategier ud af dem, mens chefen for Socialdemokratiets Analyse- og Informationsafdeling, en vis Bjarne Corydon, gik rundt ovre ved kaffemaskinen og skulede mistænksomt på mig.

»Skal Helle Thorning slet ikke ud at køre i bus?« spurgte jeg pludselig.

Pressefolkene grinede nærmest af mig. Valgkampagner i bus var bare so last year, måtte jeg forstå.

»Ingen toppolitiker vil være mere end 30 minutter væk fra TV2 News,« var der en, der sagde.

Sådan er det ikke længere, men det vender jeg tilbage til.

2011: Helle Thorning Schmidt og Mogens Lykketoft havde forskellige holdninger til at bruge bus i valgkamp Foto: Thomas Freitag

Faktisk forstod jeg dem godt, for jeg havde i 2005 været på en ugelang bustur med Socialdemokratiets statsministerkandidat, der dengang hed Mogens Lykketoft.

Meningsmålingerne var allerede elendige, men humøret var højt, da Mogens Lykketoft mødtes med mig og cirka ti andre journalister på kampagnebussen i Kolding mandag morgen.

Bussen blev normalt brugt af bands på turné, og de sidste, der havde lejet den, var Michael Learns To Rock. Der var køjer til at sove i og en rund veloursofa bagi, som var mere velegnet til musikere og groupies end til Mogens Lykketoft og en flok politiske reportere.

Journalisterne var glade for at se hinanden og hyggesnakkede, mens de alle fandt deres laptops frem og stak stik i kontakterne i loftet. Det var bussen ikke forberedt på. Det stjal al strømmen, så den ikke kunne køre.

2005: Mogens Lykketoft går af som formand - her krammer han partiets »unge håb«, Mette Frederiksen. Foto: Keld Navntoft

Uden at orientere journalisterne besluttede Lykketofts folk at prøve at trække bussen i gang med en gaffeltruck. Det skete med et kæmpe ryk, en bom faldt ned i bussen, og journalisterne - hvoraf mange stod op inde i bussen og snakkede - faldt hulter til bulter mellem hinanden. Politikens journalist, der skulle skrive en firesiders kæmpereportage til søndagsavisen, slog hovedet, og i flere dage var vi nervøse for, om han havde fået en mindre hjernerystelse.

Hjemme ved tv-skærmene var en bus trucket nogle meter af en gaffeltruck det første, man så til Lykketofts kampagne. 'Sammen om fremtiden', stod der på siden af den. Senere havde Lykketoft svært ved at komme af med sine røde roser på jyske gågader, og han endte med at dumme sig ved at ignorere børnene og den svenske statsminister under et besøg i en børnehave i Ålsgårde, fordi han hellere ville på i TV2.

Imens kørte en anden flok journalister rundt med Anders Fogh Rasmussen i en bus, hvor alt fungerede perfekt - både det tekniske og de politiske paroler. Som de fleste nok erindrer, tabte Lykketoft valget med et brag nogle uger senere.

Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon havde mere succes med at droppe bussen og i stedet lægge planer i Christiansborgs korridorer, og i 2011 blev Helle Thorning-Schmidt Danmarks første kvindelige statsminister.

2005. Socialdemokraternes formand Mogens Lykketoft og statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) duellerer i Brøndbyhallen. Foto: Bax Lindhardt

Nu får vi måske den anden. Men hun er altså vendt tilbage til buskonceptet. Dog er bussen og parolerne mere fokuserede end dengang med Lykketoft.

Jeg nævner for Mette Frederiksen, at hendes forgængere gerne ville være tæt på TV2 News.

»Det er jeg ligeglad med. Jeg vil hellere være tæt på danskerne,« siger hun.

Godt svar, må man sige. Så må vi se, om det virker.