Politikerne har trukket stikket ud og samler kræfter til den næste valgkamp, der er lige på trapperne.

Men partimedlemmerne er friske og fyrige. For eksempel er 200 SF'ere i alle aldre i disse dage på sommerlejr på Livø. Efter studiekredsene kan folkesocialisterne hygge sig med kajaksejlads, yoga og mindfullness eller spille musik på høloftet. Normalt bager de også snobrød, men desværre er det jo forbudt at tænde bål.

Her finder man også den politiske ordfører, Karsten Hønge, der skal holde oplæg om ghettoer og boligområder. Han nyder det gode vejr, men er ellers i dårligt humør. Og det skyldes, at han frygter, at Lars Løkke får en periode mere, og at det er Uffe Elbæks skyld.

»Det smager af panik før lukketid i Alternativet, at Uffe Elbæk dagdrømmer om at blive statsminister,« skumler Karsten Hønge.

»En snemand har større chancer for at overleve i helvede, end Uffe har for at blive statsminister. Men konsekvensen kan være, at Løkke fortsætter som statsminister - måske endda med Dansk Folkeparti i regering,« fortsætter han.

Kommentatorerne snakker om 'bogstavleg' efter næste valg, men et rigtigere udtryk er 'totalt kaos'. Alternativet vil ikke pege på Mette Frederiksen og siger, at deres mandater er »taget ud af ligningen«. Dansk Folkeparti kræver, at Lars Løkke smider Liberal Alliance ud af regeringen, og hvis Nye Borgerlige kommer i Folketinget, vil de stille ultimative krav til både Løkke og Frederiksen. Vi risikerer en serie af dronningerunder og måske ligefrem nyvalg.

Uffe Elbæk mener, at »ambitionsniveauet på store dele af venstrefløjen er så lavt, at det er underligt, at krisen i centrum-venstre ikke er større«.

»Hvorfor skulle man dog stemme på noget så visionsløst? Og hvorfor skulle man - når man ser tilbage på Thorning-årene - længes efter det i dag?« skriver Uffe Elbæk i en kronik i Information.

»Uffe Elbæk står til seks-syv mandater, og så stiller han sig op på en forhøjning i landskabet og slår sig for brystet og råber: 'Jeg vil være statsminister.' Det er der sgu da ikke noget modigt eller offensivt ved. Det er bare dumt,« siger Karsten Hønge.

»Og så tror han, man kan trække mandater ud af ligninger. Men sådan er det kun oppe i Uffes hoved. I virkeligheden vil hans mandater betyde noget. Han lægger bolden hen foran mål, og så kommer Lars Løkke tonsende på sine korte ben og sparker den ind.«

Tror du virkelig, Alternativet i sidste ende vil give magten til Lars Løkke?

»Det kommer de da til. Og måske til en regering bestående af Venstre og Dansk Folkeparti. Uffe Elbæk snakker også hele tiden om sig selv, hans overvejelser og hans beslutninger. Han er en småborgerlig, individualistisk politiker - langt væk fra venstrefløjens værdigrundlag,« mener Karsten Hønge.

Uffe Elbæk har forudset kritikken og har ifølge sin kronik løsningen: Mette Frederiksen kan jo bare pege på Uffe Elbæk!

»En stemme på Alternativet er ikke en stemme på Lars Løkke Rasmussen. Lars Løkke kommer kun til magten, hvis Mette Frederiksen og resten af centrum-venstre (hvis de ikke selv kan samle flertal) hellere vil give magten til Lars Løkke end at pege på Alternativet,« skriver Uffe Elbæk.