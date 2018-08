»Pludselig er han ligesom Fætter Højben, ikke?« siger journalisten fra Politiken.

»Ja, han er næsten mere heldig, end man har lov at være,« siger jeg og stikker til noget paneret fisk.

Vi sidder i Snapstinget på Christiansborg, og snakker om Lars Løkke Rasmussen.

Det er ikke længere siden end januar at Lars Løkke var til nytårskur i Thyborøn, med kvotekongen John-Anker Hansen, der samlede penge ind til Løkke-Fonden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og præsident Emmanuel Macron startede dagen i går med en cykeltur i København. Foto: Statsministeriet Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen og præsident Emmanuel Macron startede dagen i går med en cykeltur i København. Foto: Statsministeriet

Og det er ikke længere siden end april, at Løkke med PET-vagter mødte op på N. Zahles Gymnasieskole, hvor hans kone var indkaldt til en alvorlig samtale hos skolens leder.

Men alt det er glemt nu. Fokus er på rød blok, hvor S-formand Mette Frederiksen efterhånden kun har opbakning fra SF, mens både Alternativet og Enhedslisten peger på sig selv, og de Radikale kræver underskrevne garantier, som er umulige at imødekomme.

Imens soler Løkke sig i besøget fra den populære præsident Macron, og han har åbnet en gavebod, hvor der dagligt daler milde gaver ned over de uforberedte danskere: Penge til psykisk sårbare unge, til kunst, til hpv-vaccine til drenge, til kystsikring og væk med affaldsgebyrer. Senest får vi billigere el i sommerhuse. Og torsdag fremlægger finansministeren så regeringens forslag til finanslov med endnu flere milde gaver.

Pludselig virker det som om, Lars Løkke har gode chancer for at få en periode mere som statsminister. Noget der virkede ret usandsynligt for et år siden.

Den friturestegte fisk smager ikke rigtigt af noget, og det er umuligt at afgøre, hvilken art fisk, der er tale om. Dertil er der en gratin med blomkål og bønner. Det er Claus Meyers køkken, men man skulle tro Alternativet, havde en finger med i spillet.

Jeg møder flere socialdemokrater, og de hænger ikke med hovedet, men de ser heller ikke helt så selvsikre ud, som de gjorde for nogle måneder siden.

»Det med Macron går hurtigt over. Og finansloven. Han har jo serveretten. Sådan er det,« siger en af dem.

Jeg render også ind i René Gade fra Alternativet.

Ham vil jeg gerne snakke med, for nu har Alternativet jo afgørende indflydelse. Når de ikke vil pege på Mette Frederiksen, kan de medvirke til, at Lars Løkke fortsætter.

»Ja, sådan er det. Men... hvis nu Lars Løkke heller ikke vil fremme vores politik, så kan vi jo heller ikke støtte ham,« siger René Gade, der ser ud til at være glad for vegetarretten.

Jeg kan nu meget godt lide ham. Bl.a. fordi han går i skjorte og jakke og ikke en eller anden trøje med svært gennemskuelig tekst. Og fordi han taler direkte. Sådan nærmest unplugged.

»Jeg har set, at Uffe Elbæk vil have Lars Løkkes regeringsgrundlag til gennemsyn. Men det får han jo nok ikke,« siger jeg.

»Der kan ske alt muligt,« siger René Gade og nævner f.eks. en helt ny samarbejdskonstellation:

»Hvad nu hvis vi kunne samarbejde med Venstre, Radikale og Liberal Alliance.«

»Men er jeres vælgere ikke venstreorienterede?« indvender jeg.

»Jo. Men vi kan svinge begge veje. Og vi mener det alvorligt. Det er ikke spin. Det kan være, det ender med et hurtigt nyvalg. Jeg synes i hvert fald det er virkelig fedt, at vi går all in på, hvad vi tror på. Det giver mening for mig,« siger René Gade.

Det ser svært ud for begge de to traditionelle statsministerkandidater. Men lige nu mest for Mette Frederiksen.