VALGKAMP DAG 17: Alle toppolitikere med respekt for sig selv er taget til naturmøde i Hirtshals. Det nye motto er, at hvis man ikke er grøn, må man se at blive det i en fart.

Så det er få politikere, jeg render ind i på Christiansborg, men flere af de borgerlige, jeg trods alt møder, skumler over konsekvenserne af Lars Løkkes ideer om en SV-regering.

Hvis Venstre er en slags nyt Socialdemokrati, hvor skal liberale vælgere så gå hen? Eller er de fuldstændig forsvundet? I Berlingske Barometers nyeste gennemsnit af målinger er Liberal Alliance nede på 3,8 pct. De Konservative ligger på 4,6 pct., Venstre på 18,0.

Det er en lille fremgang til K efter et historisk katastrofevalg sidst, ellers tilbagegang, og Nye Borgerlige samler ikke meget op med 2,7 pct.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fra Venstre og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, mødes i valgduel i Folkehjem i Aabenraa, onsdag den 22. maj 2019.

I LA's lokaler ude på Ridebanen står et stort dannebrogsflag ude i gangen og en papfigur i naturlig størrelse af Anders Samuelsen. Her render jeg ind i kulturminister Mette Bock, der mest tænker på EP-valget på søndag, hvor hun jo stiller op. Har hun en forklaring?

»Liberal Alliance opstod, fordi Venstre var blevet socialdemokrater. Vi har været Venstres liberale samvittighed og kæmpet en hård kamp i regeringen. Nogle synes, det har været rigtig irriterende at se på, men uden os havde danskerne ikke fået over 20 mia. i skattelettelser,« siger hun.

Hvor er de liberale vælgere blevet af?

EP19: Mette Bock fra Liberal Alliance. Tv-debat mellem de 10 spidskandidater til europaparlamentsvalget mødes i Pakhus 53 i København, onsdag den 22. maj 2019.

»Når det går godt i Danmark – og det gør det i øjeblikket – så tænker folk, at vi skal bruge flere penge på velfærd. Men når virkeligheden viser sig efter valget, og der kommer nye skatter og mere bureaukrati, så vågner de liberale vælgere op igen.«

Det borgerlige alternativ hænger jo slet ikke sammen i øjeblikket. Mette Frederiksen kan måske regere i 10 år?

»Nej. Vælgerne har meget store forventninger til hende. Dem kommer hun til at skuffe meget hurtigt efter valget. Jeg tror ikke, hun sidder længe.«

Lars Løkkes SV-strategi har heller ikke gjort det nemt for den, der afløser ham, hvis han nogensinde går af. For hvordan skal man opbygge et borgerligt alternativ, når man har indrykket annoncer om, at man vil næsten det samme som Socialdemokratiet? Men det tror Mette Bock heller ikke, er noget stort problem.

»Der kommer til at ske noget i alle partierne efter vælget. Det er selvfølgelig især interessant, hvad der sker i Venstre. Men de vil helt sikkert prøve at blive borgerlige igen efter valget. Det er sådan lidt frem og tilbage,« siger hun.