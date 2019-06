SFs formand Pia Olsen Dyhr er i knaldrød jakke og hvid nederdel, så hun ligner nærmest Dannebrog, da hun møder op til forhandlinger med Mette Frederiksen.

Det har hun sikkert tænkt grundigt over, for andre gange møder hun bevidst op i f.eks. en grøn kjole.

Det ville ellers have været meget passende, når hun netop angiveligt har tilkæmpet sig en verdenshistorisk CO2-reduktion på 70 pct. i 2030.

Måske prøver hun at signalere, at det er en sejr for hele Danmark, næsten som hvis man vinder EM i fodbold. En anden årsag kan være, atdet var første gang, Folketinget samledes efter valget.

Hun er i højt humør. Hun siger, at hun kæmper med det yderste af neglene, der også er knaldrøde, men også, at det går godt.

Sjovt nok virker det som om, forhandlingerne går ret godt for Pia Olsen Dyhr samtidig med, at de er meget besværlige for Morten Østergaard.

På en måde er de to partiledere i samme situation. De har begge haft stor fremgang ved valget, hvilket styrker deres forhandlingsposition.

Og de vælgere, der har stemt på dem, drømmer om et nyt og anderledes Danmark, hvor der er mange flere pædagoger, hvor man tager sig meget bedre af børn og ældre, omsorgsfuldt integrerer flygtninge og indvandrere, og hvor alt der bare lugter af Dansk Folkeparti og Inger Støjberg henvises til en fjern fortid.

Pia Olsen Dyhr (SF), Lise Müller (SF) og Jakob Mark (SF) forlader Landstingssalen på Christiansborg efter regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet, torsdag den 20. juni 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pia Olsen Dyhr (SF), Lise Müller (SF) og Jakob Mark (SF) forlader Landstingssalen på Christiansborg efter regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet, torsdag den 20. juni 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men alt tyder på, at SF har et meget bedre billede af situationen end de Radikale.

Jeg taler med kilder i SF, der siger, at det faktisk går bedre bag de lukkede døre, end det ser ud til udadtil. S er faktisk imødekommende. Også på udlændingerpolitikken, dog ikke på ydelserne, forlyder det.

Samtidig forlyder det stærkere og stærkere på vandrørene, at den nye regering bliver klar i næste uge. Uanset hvor vanskeligt, det ser ud nu.

Jeg må også tage hatten af for SFs unge gruppeformand Jacob Mark.

Jeg snakkede med ham før Folkemødet, hvor han var meget optimistisk.

»Danmark bliver det grønneste land i verden,« bedyrede han.

Jeg må indrømme, at jeg tilskrev det ungdommelig optimisme.

Men nu ser det ud til at blive en realitet, hvis ellers løfterne om en 70 pct. reduktion holder.