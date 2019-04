Det første, jeg ser, da jeg kommer ind i DOK5000, en renoveret silohal i Odense Havn, er to personer, der sparker ud med det ene ben, som om det var John Cleese, der lavede gakkede gangarter i tv-showet 'Monty Python'.

De gør det begge to, griner højt og omfavner hinanden. Den ene genkender jeg straks, det er den tidligere Venstre-mand advokat Kaare Traberg Smith, den anden er ifølge hendes navneskilt Stine Helles, spidskandidat på Fyn.

»Er det sådan en særlig alternativ måde at hilse på folk på?« spørger jeg.

Stine Helles smider en bananskræl på gulvet foran mig:

»Værsgo,« siger hun med et grin.

Jeg har fundet det rigtige sted: Alternativets landsmøde 2019.

Mærkeligt nok holder Alternativet landsmøde, samme dag som Rasmus Paludan bliver opstillingsberettiget til Folketinget, hvilket for mange journalister er noget mere opsigtsvækkende.

Jeg hilser på Ask Rostrup fra DR, som skal styre partilederrunderne, hvor der nu bliver 13 til bords, og ingen ved, hvad Rasmus Paludan kan finde på i live tv.

»Jeg har lidt ondt af dig,« siger jeg.

Han smiler bare. Det har han måske også selv.

Nu er hele tre partier blevet opstillingsberettigede til Folketinget, siden Alternativet blev grundlagt i 2013: Nye Borgerlige, Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs, så Alternativet er allerede ved at være halvgammelt og trækkes da også med skandaler, personsager og vælgerflugt som et helt normalt parti.

Men sådan helt super normalt er det altså ikke, når man fra talerstolen diskuterer, hvor vigtigt det er at huske de ciskønnede (en identitet eller en præsentation af en identitet af en kønsrolle, som samfundet synes passer til ens biologiske køn). For det er åbenbart nemmere at være intergender (mellem kønnene eller en kombination), og det er tilsyneladende svært at blive valgt til noget, når man har valgt at have samme køn som partiforpersonen.

Alligevel er landsmødet måske et kig ind i fremtiden, for den er jo sikkert grøn.

Til frokost får jeg en gluten- og laktosefri sandwich af 100 procent økologisk hjemmebagt surdejsbrød med hummus, bagte rødbeder, avocado, pickled grønt, artiskok-tapenade og salat. Der er papir og en elastik om, men fra talerstolen bliver jeg mindet om, at jeg efter frokosten skal huske at sortere mit affald.

Ved indgangen kan man komme til at ligne Uffe Elbæk. Man kan nemlig købe en sweatshirt med ordet EMPATI på. Der er også andre budskaber som 'Jorden kalder', 'You ain't seen nothing yet' og 'Unfuck the system'.

Jeg nøjes med at investere i en bærepose, hvor der bare står 'Det er crazy'. Den passer meget godt. Ikke bare på Alternativet, men hele det politiske etablissement i øjeblikket og det kommende valg i særdeleshed.