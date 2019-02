Jeg står i døren til en politikers kontor og kigger ind.

»Hvis jeg står her, klager du så til Folketingets præsidium,« spørger jeg.

»Ja, for fanden. Jeg tager lige et foto som bevis,« siger manden, der er en centralt placeret socialdemokrat, og hiver telefonen frem.

»Pia Kjærsgaard får noget at se til med alle de klager,« siger jeg.

Heldigvis er det bare for sjov, og jeg bliver ligefrem inviteret ind på en kop kaffe.

Vi har slet ikke nævnt ordet Henrik Sass Larsen, men ingen er i tvivl om, at det er ham, det handler om.

For han har klaget til Folketingets præsidium over, at han ikke kan være i fred for Ekstra Bladet, der angiveligt forfølger ham og står på lur ved kontorer på Borgen og sågar toiletter, hvilket de selv benægter.

»De har stået foran vores kontorer, jeg er kommet fra toilettet, jeg har stået nede i kantinen, hvor de også kommer hen,« sagde Henrik Sass, da han 24. februar talte ud med Politiken.

Henrik Sass Larsen kan godt blive minister, selv om han har lidt af en depression, fastslår S-formand Mette Frederiksen. Foto: Asger Ladefoged

'Hvad nu, hvis jeg skal på toilettet og render ind i Henrik Sass - bliver der så også klaget over mig,' tænker jeg.

Jeg render nu slet ikke ind i Sass, selv om han faktisk havde en aktiv dag onsdag, hvor han både mødte op til gruppeformandsmøde og i Udvalget for Forretningsordenen.

Sidstnævnte udvalg har han heller ikke ligefrem 100 pct. mødeprocent til, forlyder det fra et anonymt medlem af dette udvalg.

Og det eneste, Henrik Sass Larsen er medlem af, er faktisk Statsrevisorerne, Udvalget for Forretningsordenen og Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen. Hvor meget han møder op i underudvalget, har jeg desværre ingen viden om.

Samtidig var han også i medierne, nemlig på forsiden af Berlingske, hvilket jo også er opsigtsvækkende, fordi han næsten ikke taler med journalister. Ovenikøbet i en interessant historie, hvor han klager over rod i statens regnskaber

På Borgens gange har alle en mening om Sass, men ingen har lyst til at snakke om ham til citat.

Blandt socialdemokrater er opbakningen lige så massiv som DSU's mur af røde faner i Fælledparken 1. maj.

Sass er modig, ærlig og lettet over endelig at kunne sige sandheden, lyder vurderingen der.

I blå blok ryster man eftertænksomt på hovedet.

En politiker i blå blok undrer sig dog over, at Sass er rask nu, når det videointerview, der fik folk til at undre sig over, om der var noget galt med ham, kun er et par uger gammelt og blev vist i 'Presselogen' på TV2 News 17. februar.

Men det har Henrik Sass selv forklaret med, at han fik et tilbagefald.