Onsdag holdt tidligere minister Søren Pind (V) en tale for flere hundrede topchefer ved en såkaldt styringsagenda hos Deloitte, Djøf og Nordisk Administrativt Forbund. Jeg var ikke inviteret, men der sagde Søren Pind ifølge mine kilder, at »regeringen går ind for afbureaukratisering, samtidig med at de vil lovgive om håndtryk«, imens han førte fingeren op til hovedet og lavede en roterende bevægelse.

Nu er han jo stoppet i politik, men han er langtfra den eneste Venstre-mand, der ikke bryder sig om håndtryksregler og burkaforbud. Og det er Inger Støjberg ifølge Jyllands-Posten pikeret over.

Jeg traver korridorerne på Christiansborg tynde, og jeg møder ganske vist den flinke og underholdende Hans Engell, der fortæller nogle gode historier, fra dengang statsministeren hed Poul Schlüter, men det bringer mig ikke meget nærmere mit mål: at komme nærmere denne værdikamp i regeringspartiet.

Jeg ringer også til en masse kilder i Venstre, der ikke svarer eller ringer tilbage eller pr. sms undskylder sig med, at de er ude at rejse. Og jeg ved jo fra tidligere, at de har mit nummer indtastet på deres telefoner, så man kan roligt gå ud fra, at den larmende tavshed ikke er tilfældig.

Larmende tavshed var ifølge Jyllands-Posten også det, der bredte sig i lokalet, da gruppeformand Karen Ellemann gav ordet til integrationsminister Inger Støjberg på Venstres sommergruppemøde på Hotel Marselis i Aarhus i midten af august.

'Det havde ikke været nogen god sommer, indledte Inger Støjberg. Hun var dybt fortørnet over Britt Bagers, Martin Geertsens og Jan E. Jørgensens verbale angreb hen over sommeren og mente, at de illoyalt var faldet hende i ryggen. Hun fandt det aldeles uacceptabelt, at der var medlemmer af Venstres gruppe, der offentligt undsagde hende,' skriver avisen.

Jeg var selv til stede ved pressemødet uden at opsnuse denne historie, hvilket jeg er temmelig irriteret på mig selv over. Ved pressemødet var jeg overrasket over, at Lars Løkkes fem fokuspunkter for efteråret bl.a. handlede om velfærd, klima og psykisk sårbare unge og i det hele taget lignede et udspil, men kunne have hugget i Pernille Rosenkrantz Theils (S) skrivebordsskuffe. Jeg spurgte Lars Løkke, hvorfor udlændingepolitikken ikke blev nævnt, og fik at vide, at den selvfølgelig også var vigtig. Men åbenbart ikke værdig til at blive nævnt sammen med de andre fem punkter?

Jeg undrede mig også over, at Inger Støjberg ikke var at se nogen steder. Jeg stødte ind i hende nogle timer senere og spurgte, hvor udlændingepolitikken var blevet af, og om hun var ved at blive lidt isoleret. Men fik at vide, at jeg bare skulle tage det roligt. Hun ville hellere snakke om Smukfest, hvor hun havde været sammen med Naser Khader, og de havde ligget i (hver sit) telt. Hendes irritation var altså godt skjult.

For et år eller to siden virkede Jan E. Jørgensen som en lidt aparte fugl i Venstres gruppe. Men meget tyder på, at en del gruppemedlemmer siden er fløjet over i hans retning og væk fra Inger Støjberg, bl.a. da poltisk ordfører Britt Bager sagde, at hun ikke stod samme sted i partiet som integrationsministeren, og da finansordfører Jacob Jensen ironiserede over hendes ramadan-opslag.

Ovenikøbet udkommer der 23. oktober en bog af og med Jan E. Jørgensen, 'En ægte liberal', hvor der angiveligt bliver fortalt flere artige historier om udlændingeslagsmål i Venstre, og både Lars Løkke og Claus Hjort Frederiksen var ifølge Jyllands-Posten temmelig irriterede over bogen og situationen på gruppemødet.

Jeg prøvede selvfølgelig også torsdag at få fingre i bogen, men uden held, og jeg fik bl.a. en e-mail fra Jan E. om, at hvis det drejede sig om bogen, måtte jeg væbne mig med tålmodighed. Det er svært, for dette drama om uenigheden om udlændingepolitikken i Venstre er utroligt interessant, især når der kun er få måneder til et valg.