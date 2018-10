»Blip båt og Gud, hvor går det godt.«

Det kunne lige så godt have været overskriften på statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale i Folketinget tirsdag.

For den skulle jo åbenbart indeholde en teskefuld Kim Larsen, en spiseskefuld selvros, et drys ny teknologi og en knivspids kristent grundlag.

Kongefamilien var der selvfølgelig også, og Dronning Margrethe så frisk ud og tog endda trappen, hvor hun plejer at tage elevatoren.

Hun har også været i fokus i slipstrømmen på nationalskjaldens alt for tidlige død. TV2 har utallige gange vist et klip, hvor Kim Larsen, der ellers er republikaner, holdt tale for majestæten ved hendes 70 års fødselsdag i 2010, og nævnte, at hans gamle sangskrivermakker Mogens Mogensen havde nævnt Dronningen som en kvinde, han godt kunne tænke sig.

Samt et klip, hvor TV 2-redaktør Svend Rasmussen fortæller, at Kim Larsen ikke før havde optrådt for dronningen, og han sagde ja til tilbuddet med ordene:

»Jeg kan sgu godt li' damen.«

Uffe Elbæk (ALT) og Sofie Carsten Nielsen (RV) før folketingets åbning på Christiansborg i København, tirsdag den 2. oktober 2018.

Det er et interessant spændingsfelt, der er mellem dronningen og nationalskjalden, og de seneste dages debat tyder på, at de simpelthen er Danmarks to mest populære personer. Det snakker jeg med en del politikere om, og Alternativets formand og statsministerkandidat Uffe Elbæk har det på samme måde som Kim Larsen. Han er republikaner, men alligevel vild med Margrethe:

»Jeg er republikaner i hovedet, for jeg synes ikke, der bør være forskel på folk, når de bliver født. Men i hjertet har jeg respekt for vores dronning, for hun forvalter sit embede godt. Kongehuset betyder meget for mange danskere. Dronningen taler til danskerne fra en høj position og Kim Larsen gjorde det fra en lav position, og så mødtes de på midten,« siger Uffe Elbæk.

Jeg snakker også med integrationsminister Inger Støjberg (V). Hun vil ellers hellere snakke med en hundefører med en sort labrador, som Inger ser ud til at være meget interesseret i. Hendes egen hund Molly er desværre død, og hun har ikke fået en ny endnu. Lige siden hun var barn, har alle hendes hunde heddet Molly. Men det var kun den sidste (jeg ved ikke hvad nummer, den havde), der havde lært at knurre og vise tænder, når man sagde: »Ekstra Bladet«.

»Jeg tror alle danskere er stolte af at have en dronning som dronning Margrethe. Og det er Kim Larsen nok også,« siger hun.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) under Folketingets åbning, tirsdag den 2. oktober 2018.

»Det med at han var vild med damen, var Kim Larsens stil. Og jeg tror, han elskede hende højt,« siger DFs næstformand Søren Espersen.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) siger:

»Der står stor repekt om kongehuset både fra royale og ikke royale, og det er jo dejligt.«

Innovationsminister Sophie Løhde (V) siger:

»Kim Larsen var en af de mest folkekære personer, vi har haft. Og han var også på det første kassettebånd jeg havde. Med Susan Himmelblå bl.a., som er en af de mest fantatiske sange, synes jeg.«