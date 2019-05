VALGKAMP DAG 2: »Bare rolig, vi har en nyhed,« siger spindoktoren.

TV-journalisterne stirrer skeptisk på ham.

»En rigtig nyhed. Ikke noget med at skyde på andre,« tilføjer han venligt.

Vi står foran Øksnehallen på Vesterbro i København og venter på statsministeren, og jeg kan ikke lade være med at prikke lidt til Løkkes særlige rådgiver.

»Ja, sidst syntes medierne jo, de blev lovet noget, som ikke holdt,« siger jeg.

Rådgiveren nikker og erkender blankt, at der har været en lille kurre på tråden der.

Jeg taler naturligvis om det allerede legendariske pressemøde med Inger Støjberg, Troels Lund Poulsen og Ulla Tørnæs i Venstres gruppeværelse. Det affødte en stor mediediskussion om, hvorvidt man overhovedet skulle have dækket det. Og TV2 klagede senere i programmet Presselogen over, at de var 'blevet lovet en nyhed'.

FV19: Statsminister Lars Løkke Rasmussen og finansminister Kristian Jensen på løbetur i København, onsdag den 8. maj 2019.De løber 5 km med løbeklubben Sparta i roligt tempo.. (Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere FV19: Statsminister Lars Løkke Rasmussen og finansminister Kristian Jensen på løbetur i København, onsdag den 8. maj 2019.De løber 5 km med løbeklubben Sparta i roligt tempo.. (Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Olafur Steinar Gestsson

Nå, men denne gang er den god nok. Løkke giver et løfte om 69 mia. kr. til kernevelfærd.

Det er mange penge og en stærk nyhed, som brager ud på mediernes mobilsites. Minutter efter at han har sagt det, kan vi læse det på mobiltelefonerne. Og næsten inden han er færdig med at tale, kan man læse, hvordan det bliver modtaget af oppositionen. »Panik før lukketid,« lyder det fra Socialdemokratiet. Alt går stærkt nu om stunder

Pressetjenesten har også arrangeret et frisk lille pressmøde med Løkke bagefter - uden dog at tage højde for, at larmen og klapsalverne inde fra den store sal ved siden af er så højlydte, at ingen rigtigt kan høre noget. Problemet søges afhjulpet ved at flytte Løkkes podie lidt tættere på journalisterne. Det virker næsten som en symbolsk handling.

En ung dame uddeler et papir til journalisterne med farvefotos og overskriften »Venstres velfærdsløfte«.

De mener det virkelig alvorligt. Jeg kommer til at tænke på en gang for ca. 20 år siden, hvor jeg fik et papir i hånden med en efterlønsgaranti fra Poul Nyrup Rasmussen.

Lars Løkke rundede første dags valgkamp af med kram fra børnene i Tommy Ahlers valglokale. Vis mere

Den holdt ikke helt, og Lars Løkke ved udmærket godt, at man skal passe på med ord som »løfte« og »garanti«.

Alligevel bruger han det nu, selv om han ikke engang er enig med sine regeringskolleger om det.

Nå, Kristian Thulesen Dahl er glad, og det er måske vigtigere.

Og Venstres pressetjeneste har ikke begået nogen løftebrud over for journalisterne, siden valget blev udskrevet. Ikke endnu i hvert fald.