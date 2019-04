Man kigger lige en ekstra gang, når seks kvinder kommer gående med hver sin baby i en babysele på maven - i Vandrehallen på Christiansborg.

»Hvor er mon Mette Abildgaard?« tænker jeg straks.

Og jeg opdager hende hurtigt. Hun er ikke bare en af kvinderne med baby, men tydeligvis anfører for baby-træffet.

»Det er måske mødregruppen?« spørger jeg henkastet Mette Abildgaard, mens gruppen står og studerer listen over dagens udvalgsmøder, som ellers er nogenlunde lige så spændende som at se maling tørre.

»Ja, det er det faktisk,« siger Mette Abildgaard og smiler lidt reserveret til mig.

Hendes datter Esther Marie smiler til gengæld helt uforbeholdent, og det kan man jo kun komme i godt humør af.

»Hvad med at vise dem lidt rundt i folketingssalen,« foreslår jeg.

»Arh, det må vi nok hellere springe over,« siger Mette Abildgaard.

Det er nok klogt af De Konservatives politiske ordfører, for der må faktisk kun opholde sig folketingsmedlemmer i salen. Af samme grund er Esther Marie, der ellers ser meget uskyldig ud, allerede en gang blevet smidt ud af folketingssalen, som hun var blevet taget som gidsel i, fordi mor skulle stemme. Af formanden Pia Kjærsgaard, ingen ringere.

En udvisning, der gik verden rundt. Esther Marie og hendes mor blev omtalt i en lang række medier i lande, hvor borgerne slet ikke har stemmeret i Danmark, f.eks. The New York Times, The Guardian, France24, Arab News, Chanel News Asia, BBC og CNN.

Ifølge Venstres finansordfører, Jacob Jensen, havde en anden ung mor, stemmeslugeren Johanne Schmidt-Nielsen, ellers tilbudt også at forlade salen, så de to stemmer kunne gå lige op.



Men det var Mette Abildgaard angiveligt ikke interesseret i, og nogle har i den anledning beskyldt hende for at stå bag et mediestunt.

Den slags anklager vil jeg naturligvis ikke fremture med.

Så jeg spørger bare, om mødregruppen skal rundt og se alle mødrenes arbejdspladser eller kun Mettes.

»Nå, man brygger nok på en historie,« lyder svaret.

Ja, det er svært at komme udenom.

Esther Marie ser godt tilfreds ud. Hun har allerede vænnet sig til at sole sig i mediernes opmærksomhed.