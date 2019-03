Der gik et kort øjeblik et sus af spænding gennem den store hal i Aalborg Kultur- og Kongrescenter.

Det fandt sted, da Kommunernes Landsforenings næstformand, Martin Damm, skulle pæsentere de næste talere og sagde:

»Og så kommer statsminister Lars Løkke med en særlig meddelelse ... Nå nej, med en hilsen fra regeringen.«

»KL-humor. Hø hø,« lød det tørt fra en journalist ved pressebordet.

Lars Løkke har ved næsten samtlige officielle taler på det seneste lavet grin med, at vi skal til valg ... senest 17. juni ... så det er ikke rigtigt sjovt længere.

Men han fik til gengæld søsat en påstand om, at han regner med at vinde næste valg, hvilket der efterhånden ikke er så mange, der tror.

»Jeg glæder mig til at komme tilbage næste år. Og overbringe en hilsen fra regeringen for femte år i træk,« meddelte han selvsikkert.

KL's formand, Jacob Bundsgaard, som jo er socialdemokrat, var noget mere reserveret, da han kvitterede for løftet.

»Vi glæder os til at se dig næste år igen. Uanset hvilken kapacitet det måtte være i,« sagde han.

Politikerne på Christiansborg kunne lære noget af KL. Her sørger man år efter år for, at formanden er socialdemokrat og næstformanden Venstre-mand eller omvendt. Man bytter bare med jævne mellemrum, og alle er glade.

Gode gamle Thorkild Simonsen, som er 92 år, og som jeg beundrer på mange måder, fortalte også med stor glæde om de 17 år, hvor han var formand og Venstre-manden Evan Jensen næstformand. Det fungerede rigtig godt, når han selv skulle sige det.

Lars Løkke, Mette Frederiksen og ministrene ankom naturligvis med fly, så de lige kunne nå frokosten, som var meget lækker.

Jeg fedtede lidt for ledelsen og tog et morgentog, hvor jeg bl.a. mødte SF's politiske ordfører, Karsten Hønge.

Det var heldigt, jeg rendte ind i ham, for jeg sad netop og spekulerede på, hvad det er for et værktøj, han poserer med på sine valgplakater, hvor han truer med at 'knuse kontanthjælpsloftet' med en kæmpestor hammer.

Jeg troede et øjeblik, at sådan en hedder en lægtehammer, men en lægtehammer er meget mindre. Det her er nok en forhammer.

»Hvad bruger man egentlig sådan en til?« spørger jeg.

Karsten Hønge er ikke i tvivl:

»Til at knuse kontanthjælpslofter med,« siger han.

Jeg nævner, at Peter Gabriel engang havde et hit, der hed 'Sledgehammer', men det kan Hønge godt slå.

»Bruce Springsteen har et nummer, der hedder 'Wrecking Ball'. Og det ville de spille i et radioprogram, jeg var med i. Problemet er, at Miley Cyrus har et nummer, der hedder det samme. Og jeg var nødt til at bede om en garanti om, at de spillede Springsteen-nummeret. Det ville jo være forfærdeligt, hvis jeg blev identificeret med sådan et tyndt pigebarn,« siger Karsten Hønge.

Det er der nok heller ikke nogen stor risiko for.