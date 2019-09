Når det nye Folketing samles på tirsdag bliver det med en meget anderledes fordeling af pladserne.

Takket være et Folketingsvalg, en ny regeringsdannelse og et formandsopgør i Venstre er sæderne i salen fordelt meget anderledes end før, Folketinget gik på sommerferie.

En af de mest markante ændringer er, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen vil være at finde bagerst i salen på højre side.

Det skyldes det dramatiske formandsopgør i Venstre, hvor Lars Løkke og Kristian Jensen måtte trække sig som formand og næstformand.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen under folketingets åbningsdebat i folketingssalen på Christiansborg, torsdag den 4. oktober 2018. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen under folketingets åbningsdebat i folketingssalen på Christiansborg, torsdag den 4. oktober 2018. Foto: Asger Ladefoged

De forreste pladser er reserveret til formænd, gruppeformænd og politiske ordfører. De øvrige pladser fordeles efter status og anciennitet.

At Lars Løkke Rasmussen placerer sig på sidelinjen, er ifølge politiske kommentator Jarl Cordua udtryk for, at hans rolle er formindsket.

»Det er et symbolsk valg. Et valg der symboliserer, at han ikke længere er leder, og at han har en tilbagetrukket rolle,« siger Jarl Cordua.

Mens Lars Løkke Rasmussen sidder på næstbagerste række, vil tidligere næstformand Kristian Jensen være placeret længere fremme på tredje række.

Helt yderst i Folketingssalen vil man kunne finde Dansk Folkepartis stemmesluger Morten Messerschmidt.

Området, han sidder i, kaldes populært 'grebning' efter den sænkning i en kostald, hvor møget flyder ned.

Når Morten Messerschmidt sidder i grebningen, skyldes det formentlig, at han trods sine mange år i dansk politik er det medlem af Dansk Folkeparti, der har siddet kortest

»Forklaringen kan være, at mange unge talenter røg ud ved sidste valg. Morten Messerschmidt har i en periode været ude af Folketinget, og derfor er han den, der har den laveste anciennitet,« forklarer Jarl Cordua.

(ARKIV) Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt ankommer til valgfest for afstemningen om Retsforbeholdet på Christiansborg, 3. december 2015. Medlem af EU-Parlamentet Morten Messerschmidt (DF) vil tilbage i dansk politik. Det skriver Ritzau, fredag den 25. maj 2018.. (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix) Foto: Linda Kastrup Vis mere (ARKIV) Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt ankommer til valgfest for afstemningen om Retsforbeholdet på Christiansborg, 3. december 2015. Medlem af EU-Parlamentet Morten Messerschmidt (DF) vil tilbage i dansk politik. Det skriver Ritzau, fredag den 25. maj 2018.. (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix) Foto: Linda Kastrup

Tyve nye socialdemokratiske ministre vil være at finde på ministerpladserne.

Statsminister Mette Frederiksen sidder på første række ved siden af Finansminister Nicolai Wammen og Udenrigsminister Jeppe Kofod.

Derudover vil der også være et nyt ansigt på formandsstolen.

Formanden Pia Kjærsgaard (DF) er skiftet ud, så det fremover er socialdemokraten Henrik Dam Kristensen, der styrer debatterne og holder ro i salen.