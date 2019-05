Der stiller i alt tre nye partier op til dette valg, og ét af dem er det meget indvandrerkritiske parti Stram Kurs.

Spørger man bookmakerne, så kan danskerne godt begynde at vænne sig til, at de bliver en del af det kommende Folketing - faktisk er odds raslet ned på, at de kommer over spærregrænsen, når danskerne skal til stemmeboksene den 5. juni.

Unibet startede således i 1,80 på, at de kom i Folketinget, men efter de første partilederdebatter er odds raslet ned i 1,40 - og billedet er nøjagtigt det samme hos Danske Spil. På godt dansk betyder det, at spilselskaberne vurderer det »meget sandsynligt«, at Stram Kurs lander over spærregrænsen.

»Hverken medier eller de etablerede partier kan ignorere Stram Kurs og det kommer til at have en effekt, for allerede fra starten på valgkampen ser vi, hvor meget de kommer til at fylde. Uforholdsmæssigt meget, vil nogen givetvis mene, men man skal næppe undervurdere al den omtale han og partiet får på især sociale medier dagligt. Selvom det i grunden ikke bør komme bag på nogen, at der findes en massiv utilfredshed i visse dele af samfundet, som det er muligt at slå politisk kapital af. Det er i hvert fald ikke faktor, vi kommer til at undervurdere,« siger pressechef Per Marxen fra Unibet.

Der er modsat odds 2,70 på, at Stram Kurs ikke kommer i Folketinget både hos Unibet og Danske Spil.