ANALYSE: DF'erne håbede til det sidste. Men Inger Støjberg bliver ikke formand for Dansk Folkeparti.

I stedet bliver det en af de fire DF'ere, der bærer fornavnene Morten, Martin, Erik og Merete.

Storfavoritten er Morten Messerschmidt. Med et hold af stærke baglandsprofiler i ryggen og en uofficiel titel som partiets kronprins ligner han en mand med halvanden balle i formandsstolen.

Fredag var lidt af en drømmedag for Messerschmidt. Støjberg stillede ikke op i sidste sekund, og DF-profilen René Christensen bakkede officielt Messerschmidt op.

Belært af fortiden vil Messerschmidt-lejren ikke sige, at 'den er hjemme'. Men der skal en skandalesag eller to til, før Messerschmidt ikke bliver DFs næste formand.

Jokeren hedder Martin Henriksen, som dog skal lave en mindre sensation, hvis han skal snuppe formandsposten 23. januar i Herning.

Og endelig har vi Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen, som er helt ukendte i offentligheden, men velkendte ansigter internt i DF.

Begge spås en chance på niveau med, at Dansk Folkeparti springer ud som EU-entusiaster. Altså så tæt på nul, som man kan komme.

Morten Messerschmidt. Næstformand i DF, Dansk Folkeparti. Foto: Søren Bidstrup

Merete Dea Larsen er en tæt Thulesen Dahl-allieret, men sneg sig kun med i partiets hovedbestyrelse med det yderste af neglene – godt hjulpet på vej af et par opkald fra Thulesen Dahl til baglandet.

Erik Høgh-Sørensen kunne slet ikke opnå genvalg til hovedbestyrelsen og er desuden kommet i karambolage med andre nordjyske DFere.

Men lige meget hvem der løber med sejren, så vil det afføde en masseflugt i Dansk Folkeparti.

Martin Henriksen har allerede udtalt, at han forventer at blive ekskluderet, hvis Messerschmidt bliver formand.

Portræt af Dansk Folkeparties Martin Henriksen, der står i spidsen for partiets idépolitiske taskforce, der skal pudse partiets profil op efter valgnederlaget. Foto: Asger Ladefoged

Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup ligner også to færdige mænd i DFs top, hvis Messerschmidt indtager formandsposten. Og deres tætte støtter vil nok også afsøge andre græsgange.

Messerschmidt har allerede udtalt, at han vil genopfinde den gamle Pia Kjærsgaard-stil med at ekskludere uromagere for at skabe ro i det tumultariske parti.

Hvis der er hold i rygterne om, at Inger Støjberg overvejer at starte et nyt parti, har Thulesen Dahl og co. en oplagt udvej fra DF, hvis de ønsker det.

Meldingerne om Inger Støjbergs partiprojekt er dog langt fra enslydende, og vi er fortsat meget langt fra et nyt nationalkonservativt parti med Støjberg i spidsen.

Hvis Martin Henriksen omvendt vinder magten i DF, vil masseflugten blot skifte fløj. I dele af baglandet vil man se sig omkring efter et nyt parti, hvis Martin Henriksens projekt bliver til virkelighed, lyder meldingerne.



Henriksen har meldt klart ud, at han ønsker at gå tilbage til det protestparti, som DF var engang. En endnu strammere udlændingepolitik og få, men klare mærkesager.

DF vil således blive et parti, der skal kæmpe benhårdt med Nye Borgerlige om stemmerne på den yderste højrefløj.

Lige meget hvem der vinder magten i DF, vil det få en bombe til at sprænge. Stridighederne er simpelthen så store, at det tabende hold får travlt med at finde noget nyt at lave – enten i et andet partiet eller uden for politik.

En ny, men barsk start for Dansk Folkeparti venter.