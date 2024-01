Inden weekenden vil fejlen være rettet.

Sådan lød det klokkeklare løfte fra Vurderingsstyrelsen i sidste uge til de borgere, der har oplevet en graverende fejl i deres forskudsopgørelse for 2024.

Som B.T. afdækkede onsdag i sidste uge, står en række borgere i deres forskudsopgørelse for 2024 til at skulle betale boligskat – den såkaldte grundskyld – af en bolig, de solgte i 2023 og derfor selvsagt ikke længere ejer.

En af dem er Lars Andersen fra Syddjurs.

Han solgte et hus med overtagelse 1. december 2023 og blev noget forundret, da han modtog sin forskudsopgørelse. Her stod der, at han i 2024 skulle betale en årlig grundskyld på 17.000 kroner af en ejendom, som han ikke længere ejer.

Den første betaling falder med udgangen af januar, hvis fejlen ikke når at blive rettet.

»Jeg må her til morgen (mandag morgen, red.) konstatere, at fejlen stadig ikke er blevet rettet på min forskudsopgørelse. Min tillid til Vurderingsstyrelsen kan efterhånden ligge på et meget lille sted,« siger Lars Andersen og fortsætter:

»Det ville klæde Vurderingsstyrelsen at udvise lidt mere ydmyghed i denne sag. Torsdag træder styrelsens underdirektør frem på åben skærm (i TV Avisen på DR, red.) og lover, at fejlen vil blive rettet inden weekenden. Den attitude og arrogance har jeg det svært med. Man skal behandle andre mennesker, som man selv vil behandles.«

Lars Andersen har efter flere henvendelser og timelange telefonkøer nu opgivet at få fejlen rettet ved egen indsats.

»Det nytter ikke noget at blive ved med at ringe ind og få fat i menige medarbejdere. Dem skal mine frustrationer ikke gå ud over. Så herfra bliver det min advokat, der kommer til at skrive til Vurderingsstyrelsen.«

B.T. har mandag morgen bedt om en kommentar fra Vurderingsstyrelsen.

Artiklen bliver opdateret med Vurderingsstyrelsens kommentar, når B.T. har modtaget den.