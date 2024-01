Sagen om de skandaleramte forskudsopgørelser tager nu en ny drejning.

Vurderingsstyrelsen har fået rettet den første og største fejl, der betyder, at en række tidligere boligejere ifølge deres forskudsopgørelse for 2024 skal betale boligskat – den såkaldte grundskyld – af en ejendom de solgte i 2023 og derfor selvsagt ikke længere ejer.

Men i forbindelse med udredningen af it-kokset, som B.T,har afdækket de seneste dage, har den udskældte styrelse nu fundet en ny fejl.

Det oplyser Vurderingsstyrelsen i et skriftlig svar til B.T.

»Vurderingsstyrelsen er blevet bekendt med, at der kan være helt særlige tilfælde fx ved opsplitning af en ejendom efter offentliggørelsen af forskudsopgørelsen i november, hvor forskudsopgørelsen endnu ikke er opdateret. Det er Vurderingsstyrelsen nu ved at undersøge,« skriver styrelsen.

Lars Andersen fra Syddjurs er et af de ‘helt særlige tilfælde’, der er ramt af den nye fejl.

Han solgte et hus i efteråret 2023 og blev noget forundret, da han så sin forskudsopgørelse for 2024, hvor han opkræves grundskyld af en ejendom, han ikke længere ejer.

Han er mere end skeptisk over for Vurderingstyrelsens udmelding.

Borgere, der har solgt ejendom i 2023, er ramt af nyt it-koks i Vurderingsstyrelsen.

»Det virker ærligt talt ikke som om, der er noget overblik over sagens omfang i Vurderingsstyrelsen. Det handler ikke om pengene for mig. Det er blevet en principsag. Det handler om retfærdighed, ikke bare for mig, men for danske borgere,« siger Lars Andersen.

Han kan nu se frem til, at der bliver trukket grundskyld på lønsedlen for januar af et hus, han ikke ejer.

Den første og største fejl, hvor ejerskiftet af handlede ejendomme ikke var korrekt registreret i forskudssystemet er ifølge styrelsen blevet rettet nu.

»Dog er det nødvendigt, at berørte borgere selv godkender deres nye forskudsopgørelse,« skriver styrelsen.

De berørte borgere skal helt konkret gå ind på deres forskudsopgørelse for 2024 og godkende ændringerne i grundskylden, så skatten bliver korrekt, oplyser Vurderingsstyrelsen til B.T.:

»Samlet set kommer ingen af de berørte ejendomsejere til at betale mere i skat i 2024, end de ville have gjort, hvis fejlen ikke var opstået. Isoleret set kan Vurderingsstyrelsen ikke afvise, at nogle borgere, der betaler grundskyld over forskudsopgørelsen, bliver opkrævet fejlagtig grundskyld på januarlønnen.«

B.T. har spurgt Vurderingsstyrelsen, hvor mange borgere, der er ramt af it-kokset.

Det har styrelsen ikke svaret på.

