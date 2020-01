Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation mener, at aftale ikke får negativ effekt for andelsboliger.

Den nye boligaftale er en stor gavebutik for andelsboligforeningerne.

Det vurderer boligøkonom Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.

- Det er en gavebutik uden sidestykke, siger han.

Der er mange ting, som er gode for andelsforeningerne, mener Curt Liliegreen.

En af dem er et værn mod, at man kan omgå den såkaldte tilbudspligt, når en udlejningsejendom sælges.

- Så kunne lejerne ikke få boligerne tilbudt som andelsboliger. Det står der nu direkte, at der skrides ind overfor. Det er en kæmpe sejr. En principsag for andelssektoren, siger han.

Også direktør i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Jan Hansen er glad for aftalen.

- Vi kan se, at man fra politisk hold har lavet en aftale, som er et rigtig godt værn for, at der ikke skal komme negative konsekvenser for dem, der bor i andelsboliger, siger han.

I aftalen er politikerne blandt andet enige om at drøfte forholdene for andelsboligerne på ny, hvis der senere skulle opstå "utilsigtede konsekvenser, herunder at andelsboligforeninger skulle komme i økonomiske vanskeligheder som følge af ændringerne".

/ritzau/