Flertal vil bremse kapitalfonde i at sætte ældre bygninger i stand og dernæst skrue gevaldigt op for huslejen.

Boligminister Kaare Dybvad (S) har modtaget en række anbefalinger fra en ekspertgruppe, der er nedsat for at sætte en stopper for investorer som Blackstone, der opkøber og istandsætter ældre boliger for at skrue gevaldigt op for huslejen.

En afskaffelse af paragraffen i boligreguleringsloven, der gør det muligt, risikerer dog indirekte at ramme andelshaveres boligværdi med op mod 25 procent, viser rapporten fra ekspertgruppen.

- Det er for lukrativt for udenlandske kapitalfonde et opkøbe ejendomme i Danmark, særligt i de store byer, siger ministeren på et pressemøde.

SF og Enhedslisten har talt for helt at afskaffe paragraffen, men det tager Venstre klart afstand fra.

Ministeren udsteder dog ingen garantier.

- Jeg har selvfølgelig øjnene på at sikre, at andelsboliger ikke bliver ramt unødigt hårdt. Men vi kan ikke garantere, at der ikke er et sted i Danmark, hvor en andelshaver vil opleve et lillebitte tab, siger Kaare Dybvad.

Ministeren håber på at dæmme op for aggressive kapitalfonde inden nytår efter flere historier i medierne om lejere, der bliver presset ud af deres boliger.

Ekspertgruppen skitserer fire mulige modeller, som politikerne kan tage udgangspunkt i, når de skal forhandle en mulig løsning på plads de næste måneder.

Den ene går ud på at afskaffe den omdiskuterede paragraf 5, stk. 2 i boligreguleringsloven. Den blev indført for at give private udlejere et økonomisk incitament til at renovere ældre ejendomme.

Den næste går ud på at skærpe kravet, så en ejendom mindst skal have energimærke C for at blive forbedret af en udlejer. I dag er det D.

Det er den løsning, ministeren hælder til.

Den tredje går ud på at fordoble beløbsgrænsen for, hvornår en udlejer må lave gennemgribende forbedringer til en halv million kroner.

Den sidste afskaffer paragraffen og kompenserer i stedet udlejerne med et eventuelt højere afkast, hvis de forbedrer boligen efter en anden paragraf.

Alle mulige løsninger fra ekspertgruppen har dog mærkbare konsekvenser, og derfor starter de politiske forhandlinger nu med at finde en løsning.

/ritzau/