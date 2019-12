Boligministerens oplæg til ændring i omstridt paragraf er skræddersyet til at ramme Blackstone, mener ekspert.

Boligminister Kaare Dybvad (S) er efter flere ugers forhandlinger klar med et lovindgreb, som med egne ord blandt andet skal ramme boligspekulanter.

Indgrebet skal samtidig bremse huslejestigninger og trække renovationer af udlejningsejendomme i en grønnere retning.

Det skriver Berlingske.

Torsdag mødes regeringen med en række af Folketingets boligordførere i tredje runde for at forhandle om en ændring af boligreguleringslovens paragraf 5 stykke 2.

Det er den paragraf, der populært kaldes Blackstoneparagraffen med henvisning til amerikansk kapitalfond, der har store investeringer på det danske ejendomsmarked.

På torsdagens møde vil ministeren præsentere en model, der skal gøre det sværere for kapitalfonde at tjene penge på kortsigtede investeringer i danske ejendomme.

Samtidig skal pensionskasser og udlejere, som ønsker at investere i ejendomme i længere tid, have bedre vilkår.

Ifølge ministerens oplæg skal det for eksempel først være muligt for udlejere at "5,2"-renovere efter ti år.

- Der er bare et stort incitament, sådan som lovgivningen er skruet sammen, til at lave kortsigtede investeringer, og sådan nogle som Blackstone (amerikansk kapitalfond, red.) bruger det, siger Kaare Dybvad til Berlingske.

Han henviser til, at udlejere i dag kan foretage en gennemgribende renovering og sætte huslejen op, når en lejer flytter.

Ministerens oplæg indeholder i alt fire konkrete tiltag.

Ifølge Curt Liliegreen, der er chef for Boligøkonomisk Videnscenter, vil lovindgrebet ramme kapitalfonde som Blackstone med "kirurgisk præcision".

- Det er et afbalanceret oplæg, som specifikt rammer Blackstone og andre, som vil investere kortsigtet. Uden at pensionskasser og andelsboligejere rammes så hårdt, siger han til Berlingske.

