Boligaftale med indgreb mod udenlandske kapitalfondes ageren på det danske boligmarked skaber debat.

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) afventer et udkast om boligreguleringsloven fra De Radikale og partierne i blå blok, inden han vil foretage sig yderligere.

Det siger ministeren, efter at han onsdag annoncerede, at forhandlingerne om et indgreb mod spekulation i lejeboliger var brudt sammen.

Efterfølgende meddelte et flertal udenom regeringen, at de forhandlede videre. Detaljerne i udkastet præsenterer flertallet efter planen torsdag eftermiddag.

- Sådan som jeg forstår det, omfatter deres udkast ikke den karensperiode, som stopper udenlandske kapitalfonde i at opkøbe billige lejeboliger i vores hovedstad.

- Indeholder det ikke det, løser det ikke problemet med Blackstone og andre, som opkøber boliger og fordobler huslejen for lejerne.

- Udkastet kan sagtens indeholde andre fornuftige ting. Men min opgave er at løse det problem, som er at stoppe udenlandske kapitalfonde i at opkøbe billige lejeboliger, siger Dybvad Bek.

De Radikale og partierne i blå blok vil have et indgreb, der ifølge dem ikke forringer værdien af boligmassen, ikke inddrager staten i finansiering af renovering og ikke rammer andelsboliger.

Dybvad Bek har foreslået at indføre en karensperiode på syv år. Det vil ifølge regeringen holde Blackstone og andre ejendomsspekulanter fra at spekulere i et hurtigt afkast på ejendomsmarkedet.

En karensperiode er ifølge ministeren en forudsætning for at holde de udenlandske ejendomsspekulanter ude af markedet. Det har Boligøkonomisk Videnscenter bakket op om.

De Radikales boligordfører, Jens Rohde, er uenig.

- Jeg har svært ved at se, at en syv år lang karensperiode vil forhindre udenlandske kapitalfonde i at købe danske ejendomme.

- Det giver jo ingen mening. Det forhindrer dem på ingen måde. Så det har ikke nogen effekt, siger han til DR Nyheder.

De Radikale og blå blok mener desuden, at spekulantstoppet vil bremse klimainvesteringer i ejendomme. Og at det vil ramme andelsboliger.

Ministeren ved endnu ikke, om han vil genoptage forhandlingerne.

- Jeg skal selvfølgelig vide, hvad det er, de andre partier gerne vil, før jeg kan kommentere. Umiddelbart virker det ikke til, at det er noget, jeg er uenig i.

- Men det løser ikke problemet, som er, at udenlandske kapitalfonde opkøber lejeboliger og sætter huslejen meget i vejret, siger Dybvad Bek.

