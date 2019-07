Det bør være slut med at bruge ordet ghetto om de udsatte boligområder.

Den nye boligminister, Kaare Dybvad (S), erklærer, at »som minister vil jeg som noget af det første stoppe med at bruge ghetto som begreb.«

Det siger ministeren til Politiken tirsdag.

»Når man har været derude og set folk kæmpe for at få tingene til at hænge sammen, er det tydeligt, at det påvirker dem at bruge det negative udtryk. Og jeg vil som minister ikke stemple dem«, siger Kaare Dybvad.

Boligministeren understreger, at han og hans parti »står fuldt og helt« ved den samlede pakke af såkaldte ghettolove, som blev vedtaget sidste år, og hvor ordet ghetto indgår mange gange.

Blandt andet til opdeling i hårde ghettoområder, ghettoområder og udsatte boligområder.

Hvert år offentliggør regeringen desuden en ghettoliste.

»Vi kan ikke ændre formuleringerne i lovene. Jeg tror heller ikke, at sproget betyder alt, men det gør noget«, siger han til Politiken.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, mener, at boligministerens udtrykkelige udmelding er udtryk for, at regeringen er konfliktsky.

Tidligere integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) er ikke overrasket over S-udmeldingen:

»De sagde inden valget, at de ville fastholde en stram udlændingepolitik, men så snart de får magten, udhuler de den«.

For Støjberg er det afgørende at fastholde, at områder, der officielt kaldes ghettoer, »ikke er en del af resten af landet, men områder, hvorfra nogen prøver at slå hul på fundamentet for vores samfund«.