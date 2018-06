Direktør i Brabrand Boligforening kalder plan om nedrivning af 12 boligblokke "chokerende" og "brutal".

Aarhus. Nedrivning af 1000 boliger og tvangsflytning af flere tusinde borgere i det vestlige Aarhus er helt unødvendig.

Det siger direktør i Brabrand Boligforening Keld Laursen, efter at et flertal i byrådet har erklæret sig parat til at køre bulldozerne i stilling.

- Vi er nærmest chokerede over, at byrådet har vedtaget en plan, som er så brutal, og som kræver nedrivning i et meget betydeligt omfang.

- Det er langt ud over det, vi mener er nødvendigt for at indfri kravet fra Christiansborg, siger Keld Laursen.

Byrådet ønsker at jævne 12 boligblokke med jorden i Gellerup og Bispehaven for at opfylde et krav om maksimalt 40 procent almene boliger.

Men det er den helt forkerte vej at gå for at opfylde kravet, lyder det fra boligforeningens direktør.

- Vi har i mange år arbejdet på at realisere en plan, som rent faktisk ville indfri regeringens krav gennem salg af jord i og omkring Gellerup til private ejendomsudviklere, siger Keld Laursen.

Eksempelvis har pensionskassen PKA købt jord i hjertet af Gellerup med henblik på at opføre private boliger.

- Og vi forhandler også med andre udviklere, der ønsker at opføre private udlejningsboliger, andelsboliger og erhvervsbyggeri.

- På den måde ville man kunne opnå en "fortynding" på de 40 procent almene boliger stort set uden nedrivninger, siger Keld Laursen.

Hvis planen bliver til virkelighed, og de mange boliger nedrives, vil kommunen finde erstatningsboliger andre steder i byen.

På sigt er det meningen, at der skal opføres 1000 almene boliger andre steder.

Men Keld Laursen tvivler på, at det bliver boliger, som beboerne har råd til at betale.

- Problemet er, at de boliger man genopfører, er væsentligt dyrere i husleje - helt op til 40 procent dyrere, end dem man nedriver.

- Derfor vil man stå med store udfordringer i forhold til at finde boliger, som de her familier kan betale, siger Keld Laursen.

Aarhus Kommune indkalder nu byens boligforeninger til en drøftelse af planen.

/ritzau/