For omkring to uger siden begyndte de ansatte i Bog & Idé i Vejle at modtage en række sms-beskeder og opkald fra folk, der gerne ville i kontakt med Peter.

Problemet var bare, at der ikke er nogen ved navn Peter ansat i butikken – og forvirringen blev ikke mindre, da statsminister Mette Frederiksens (S) navn blev blandet ind i det hele.

Det skriver Journalisten og Vejle Amts Folkeblad.

»Flere begyndte pludselig at efterspørge en kommentar fra Mette Frederiksen, men det kunne vi altså ikke hjælpe med,« fortæller den 37-årige salgsassistent Anita Blaabjerg til sidstnævnte lokalmedie.

Hun forklarer, at det først var hen over den forgangne weekend, at det gik op for dem, hvad der foregik.

Bag sms-beskederne og opkaldene stod nemlig en række politiske journalister, der gerne ville i kontakt med Peter Utzon Berg, som er ledende presserådgiver i Statsministeriet – men det var det forkerte nummer, de havde fået oplyst.

Til Vejle Amts Folkeblad oplyser Statsministeriet, at der var blevet lavet en tastefejl i IT-systemet, så Peter Utzon Berg, der begyndte i sin stilling i august, stod opført med det forkerte nummer, som i stedet var til bogbutikken i Vejle.

I alt nåede Anita Blaabjerg at besvare fem opkald og 15 sms'er fra journalister, der gerne ville i kontakt med presserådgiveren.