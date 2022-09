Lyt til artiklen

Energiselskaberne må se at få fart på med at fikse deres it-systemer, så de kan føre regeringens nye ordning ud i livet.

Det mener erhvervsminister Simon Kollerup, der i et interview torsdag opfordrer selskaberne til at »skubbe lidt til rammerne«, så de hurtigst muligt kan få omstillet deres nuværende it-systemer.

Der sker, efter regeringen onsdag præsenterede et forslag om en ny låneordning, hvor danskere kan udskyde betalingen af deres ekstraordinær høje energiregninger.

»Det er selvfølgelig en model, vi har drøftet med energiselskaberne på forhånd for at finde ud af, om den overhovedet kan flyve. Derfor er der lige nu en opgave for energiselskaberne, og det er at få fundet en teknisk model, der kan få det her til at blive til virkelighed,« lød det fra Simon Kollerup.

Det er dog ikke meget tid, energiselskaberne har haft til at forberede sig på, hvordan de kan hjælpe med at føre regeringens forslag om afdragsordninger på energiregningen ud i livet.

Ifølge B.T.s oplysninger har regeringen nemlig først i slutningen af sidste uge henvendt sig til energiselskaberne for at præsentere forslaget for dem.

En række energiselskaber har torsdag meldt ud, at deres it-systemer lige nu slet ikke vil kunne håndtere den ordning, regeringen foreslår.

Det vil tage tid, formentlig flere måneder, at omstille dem til det, som regeringen vil have.

»Selskaberne laver allerede i dag afdragsordninger, men det er noget andet at skulle lave et system, der skal kunne udsætte betalingerne på den her måde. Når der er tale om selskaber, der har flere hundrede tusinde kunder, er det heller ikke en farbar vej at gøre det manuelt, siger Kamilla Thingvad.

Hun er direktør for energiproduktion, udvikling og handel i Green Power Denmark, der repræsenterer energiindustrien i Danmark.

Kamilla Thingvad vurderer, at energiselskaberne, hvis alt går efter planen, ville kunne have et system til ordningen klar omkring to måneder efter, at en aftale er blevet politisk besluttet.

»Djævlen ligger i detaljen. For at det skal kunne lade sig gøre på den tid, er det vigtigt, at der bliver tale om en politisk aftale med en ramme, der ikke indeholder alt for mange undtagelser, og som kan implementeres enkelt.«

Regeringen har indkaldt til politiske forhandlinger om eventuel hjælp til de danskere, der rammes hårdt af de stigende energipriser. Forhandlingerne finder sted torsdag klokken 20.30 hos finansminister Nicolai Wammen.