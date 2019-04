En måling foretaget for Børsen giver rød blok et solidt flertal og viser stærk fremgang for Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet og rød blok vil få en stor sejr ved det kommende folketingsvalg, hvis en ny meningsmåling foretaget af Greens for Børsen holder stik.

Målingen, der er foretaget i slutningen af marts, giver rød blok 100 mandater ud af 179 mandater i Folketinget, mens blå blok står til 75 mandater. Blå blok har for nuværende 90 mandater eksklusive de nordatlantiske.

Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen står i målingen til markante 30,4 procent mod 26,3 procent ved det seneste valg.

- Det er godt nyt for hele venstrefløjen og rød blok. Og bestemt også for Socialdemokratiet, at de ligger så godt, siger valgforsker ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen til Børsen.

- At være dobbelt så stort som Venstre, det er noget, som socialdemokraterne virkelig vil kunne sole sig i og måske skabe momentum.

Målingen bringer lidet overraskende glæde i Socialdemokratiet, hvor politisk ordfører Nicolai Wammen peger på partiet politiske udspil om velfærd og pension.

- Traditionelt set er de danske valg dog meget tætte, og det tror vi også, at det næste valg bliver. Vi tager i hvert fald ingenting for givet, siger han til dog til Børsen.

Venstre - med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen - går i målingen tilbage til 15,8 procent mod 19,5 procent ved det seneste valg.

- Det er en tendens, vi har set i målingerne, at partierne på den blå side går tilbage. Her mister både Dansk Folkeparti og Venstre samtidig stemmer til rød blok. Det gør ekstra ondt.

- Det er jo ikke fordi, Venstre ikke har leveret på de enkelte politikområder. Men det er tydeligt, at vælgerne ikke har reageret positivt på det, siger Kasper Møller Hansen til Børsen.

