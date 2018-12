Mange opkald til Børns Vilkårs forældretelefon er om skilsmisse, så organisationen byder nyt kursus velkommen.

Det kan ende i konflikter, der går ud over børnene, når forældre bliver skilt. Derfor er det godt, at skilsmisseforældre fra april næste år skal gennemføre et halv times obligatorisk digitalt kursus.

Sådan lyder det fra organisationerne Børns Vilkår og Mødrehjælpen.

Når forældre ringer ind til Børns Vilkårs forældretelefon, handler det i halvdelen af tilfældene om skilsmisse.

Seniorkonsulent Bente Boserup fortæller, at forældrene er meget optaget af, hvordan de kan håndtere skilsmissen bedst muligt i forhold til deres børn.

- Men de kan være meget i tvivl om, hvad der er bedst for deres børn.

- Rigtig mange af samtalerne handler om, hvordan de skal fortælle børnene om skilsmissen, hvad den bedste ordning er, og hvordan de kan sikre, at børnene får et godt hverdagsliv, selv om mor og far skal bo to forskellige steder, siger hun.

Kursuset hedder Samarbejde Efter Skilsmisse (SES) og bliver et krav til forældre, som søger om skilsmisse fra 1. april 2019.

Det skal få skilsmisseforældre til at tænke over, hvordan en skilsmisse ser ud fra barnets perspektiv, og hvordan man kommunikerer med sin ekspartner.

Både Børns Vilkår og Mødrehjælpen finder det vigtigt, at forældrene bliver klædt ordentligt på.

- Jeg vil opfordre forældre til at give det en chance. Det er et tilbud, hvor de kan sidde helt alene hjemme hos sig selv og overveje, hvordan de kan håndtere skilsmissen bedst muligt for børnene, siger Bente Boserup.

Kurset må dog ikke stå alene, lyder det fra Mødrehjælpens vicedirektør, Trine Schaldemose, der også finder det positivt med rådgivning.

- Vi kan være bange for, at det bliver et quick-fix, som gør, at vi ikke får hjulpet de forældre, som står i nogle meget svære og hårde skilsmisser med en høj grad af konflikt.

- Og det kan være rigtig skadeligt for børnene, at vi ikke får hjulpet forældrene godt nok, siger hun og tilføjer:

- Der skal være mulighed for noget mere langvarig og tæt rådgivning med forældrene, hvor man følger de enkelte forældre og tage hånd om deres forløb.

/ritzau/