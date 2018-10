Man bør overveje at anbringe børn, der har det rigtig skidt, i familier udenfor Sjælsmark, siger Børns Vilkår.

København. Man forsøger at lægge pres på forældrene, der er i udrejsecenter Sjælsmark, ved at lægge pres på deres børn.

Det er en umenneskelig strategi, lyder det fra Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.

- Ved at skabe så dårlige forhold for børnene som muligt, prøver man at tvinge forældrene til at rejse. Men det gør de ikke, for en del af forældrene er sikre på, at de bliver dræbt, hvis de vender tilbage til deres hjemland.

- Så bliver børnene altså vores gidsler i en situation, der potentielt kan vare hele livet, fordi man ikke har besluttet, hvad man gør med de familier, der ikke ønsker at rejse, siger han.

Børnene bor på centeret, fordi familierne ifølge myndighederne ikke har ret til asyl i Danmark. Flere ønsker ikke at forlade Danmark. Lande som Iran og Syrien vil ikke tage imod dem, hvis de ikke rejser frivilligt.

Ifølge Kjeldahl svigter Danmark de børn, der er på centeret.

Han reagerer efter, at partiledere fra Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet i Politiken lægger et fælles pres på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Står det til partierne skal forholdene for de knap 100 børn på Sjælsmark forbedres, hvis det bliver en S-regering efter næste valg.

Og der er i den grad plads til forbedring, vurderer Rasmus Kjeldahl. Det er et år siden, at direktøren sidst besøgte centeret. Flere af de børn der boede der dengang, gør det også i dag.

- For en del af de familier er det helt udsigtsløst. De sidder bare og rådner op, siger Rasmus Kjeldahl.

Familierne på Sjælsmark har kun begrænset ret til madlavning og privat familieliv.

Stod det til Børns Vilkår skulle børnene sikres en god skolegang, omgang med andre børn og adgang til fritidsaktiviteter og mulighed for at lave mad og spise sammen.

- I nogle tilfælde, når børnene har det rigtig skidt, bør man overveje at anbringe dem i en plejefamilie, fordi de simpelthen ikke kan tåle de barske vilkår på Sjælsmark, siger Rasmus Kjeldahl.

/ritzau/