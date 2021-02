Ny aftale sætter ind over for elever oven på coronahjemsendelse. Børns Vilkår savner større fokus på trivsel.

Et bredt politisk flertal har torsdag afsat 600 millioner kroner til at sætte ind over for elever og studerende, som har været hjemsendt under corona.

I aftalen er der både fokus på faglige løft og trivsel, men balancen mellem de to er lidt skæv. Det mener Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår, som gerne havde set et større fokus på trivsel.

- Generelt vil jeg hilse aftalen velkommen, for det er der virkelig behov for. Men balancen mellem det faglige løft og trivsel er lidt skæv.

- Jeg tror ikke, man kommer i mål med faglige løft, uden man har sikret trivslen i klasserne, siger Rasmus Kjeldahl.

Størstedelen af pengene i aftalen - 390 millioner kroner - er målrettet til faglige løft frem mod sommer.

88 millioner kroner går til trivselsindsatser, mens de sidste 110 millioner kroner går til uddannelsesforlængelser på erhvervsuddannelserne.

I aftalen lægges der vægt på, at det bliver skolerne selv, der skal prioritere, hvilke indsatser der lokalt giver bedst mening.

/ritzau/