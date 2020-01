Regeringen vil tvangsfjerne børn af radikaliserede herhjemme, men ikke dem af fremmedkrigere i Syrien-lejre.

Regeringen foreslår i et udspil at lade kommuner tvangsfjerne børn, hvis det vurderes, at de ellers ville være vokset op i et radikaliseret miljø herhjemme. Det kan være som barn til fremmedkrigere, der er rejst ud for at kæmpe for den militante bevægelse Islamisk Stat.

Børn, der sidder i lejre i det nordlige Syrien, vil dog ikke blive hentet hjem.

Det vækker kritik, fordi statsminister Mette Frederiksen (S) ved flere lejligheder har kaldt sig for "børnenes statsminister".

Spørgsmål: Du kalder dig børnenes statsminister. I tager børnenes parti, men det gælder vel lige præcis ikke de børn, der er så uheldige at være født i konfliktområder af danske statsborgere. Hvorfor tager I i regeringen ikke deres parti?

- Der er en ulykkelig situation omkring de børn, som enten er i lejrene og dem, der måtte blive født der. Der er nogle dilemmaer, som vi vil være fuldstændig åbne og ærlige omkring. Vi vil gerne hjælpe nogle af de børn, men vi vil ikke hjælpe deres forældre.

- Hvis det at hjælpe børnene betyder, at man også hjælper forældrene til Danmark, så kan vi ikke træffe det valg. Vi kommer ikke til at anbefale, at man over en bred kam tager de børn til Danmark, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Anerkender du så, at de børns parti tager I ikke?

- Vi vil gerne hjælpe de børn, men vi kan ikke gøre det på den måde, at de per automatik kommer til Danmark, fordi så ville deres mødre og potentielt fædre komme hertil, og det valg vil ikke være det rigtige for Danmark.

Spørgsmål: Og så kommer du til at straffe børnene?

- Det har i hvert fald en pris, og børnene betaler en pris, for det valg, som forældrene har truffet. Det er en meget klar opfordring fra vores side, at der ikke er flere, der skal træffe det valg.

Spørgsmål: De børn, der er født i konfliktområder, har ikke valgt deres forældre, vel?

- Det har de ikke, det er der ingen børn, der gør. Derfor siger vi med fuldstændig åbne øjne, at det er en sag, der er forbundet med rigtig svære dilemmaer.

- Fordi vi har børn, som er i en udsat situation, som mange gerne vil hjælpe. Men hvis prisen for hjælpen er, at deres mødre og for nogens vedkommende måske også fædre kommer til Danmark. Det valg kan vi ikke træffe.

Spørgsmål: Har regeringen undersøgt muligheden for at tvangsfjerne de børn, der sidder i Syrien?

- Der gælder nogen andre regler på socialområdet, når man ikke er i Danmark. Så kunne den kvikke journalist sige, at "I bare kan lave reglerne om".

- Vi har haft eksempler med børn i en særlig svær situation, hvor vi laver en form for anbringelse herhjemme. Men nej, vi har ikke i tanke at gøre det systematisk. Men jeg vil omvendt ikke afvise, at der er forhold, hvor nogle børn kommer til Danmark.

