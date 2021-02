De mindste skoleklasser fra 0. til 4. klasse kan vende tilbage på skolebænken på mandag, men skoledagen bliver ikke helt som den plejer.

Skolerne er nemlig ikke forpligtigede til at følge skoleskemaet, men kan mere frit arrangere undervisningen alt efter, hvor skolen mener behovet findes.

Det bekræfter SF's Jacob Mark på Facebook.

»Det her er en rigtig god nyhed: Jeg har igen og igen foreslået Regeringen at give skolerne og deres ansatte mere frihed resten af skoleåret til at gøre det, der er bedst for børnene, når de er tilbage i skole,« skriver Jacob Mark på Facebook og fortsætter:

»Regeringen har lyttet til os og senere på pressemødet kommer den til at sige noget om netop det,« skriver Jacob Mark.

Regeringen holder pressemøde om de mindste klassers tilbagevenden til skolen kokken 18.00 mandag.

Flere eksperter har tidligere i B.T. fremhævet, at det var vigtigt for skolerne at få netop den ekstra frihed til at tilrettelægge undervisningen.

»Skolerne har forskellige udfordringer alt efter elevsammensætning og kommune. Derfor bør der være en vis frihed til at bruge ressourcerne, hvor skolen har et behov. Omvendt skal der også være nogle klare rammer sat op for skolerne om, hvad der forventes. Der kunne være nogle faste muligheder, som skolerne så kan vælge ud fra,« siger Ane Qvortrup, der er professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet og har fulgt mange skolebørn under nedlukningen i forbindelse med sin forskning.

De yngste klasser har stort behov for at vende tilbage til skolen, siger flere eksperter. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere De yngste klasser har stort behov for at vende tilbage til skolen, siger flere eksperter. Foto: Ida Marie Odgaard

Også formand for foreningen Skolelederne har anbefalet den øgede frihed.

»De mindste børn bør tilbage i skolen hurtigst muligt, men selve nødundervisningen bør fortsætte frem til sommerferien. Det vil sige, at skolerne skal kunne afvige fra det normalt fastsatte skoleskema og så sætte ind der, hvor deres elever har brug for det,« siger formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal