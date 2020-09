Man har et standpunkt, til man tager et nyt, sagde en tidligere statsminister.

Men Danmarks børneminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, ser ingen grund til at ændre sit standpunkt om Jeppe Kofods sexsag med en 15-årig ungdomspolitiker:

Det var en overreaktion, at Kofod måtte trække sig fra sine poster, og sagen burde ikke have nogen som helst konsekvenser for hans karriere, udtalte hun i 2008. De udtalelser vender vi tilbage til.

For at forstå den nuværende debat om Jeppe Kofod skal vi tilbage til sidste uge, da MeToo-debatten blussede op, og regeringens støtteparti Radikale Venstre sagde, at de aldrig havde udnævnt en politiker med sådan en sag til minister.

Det var ikke i orden, da Jeppe Kofod som 34-årig havde sex med en 15-årig ungdomspolitiker, siger Samira Nawa. Foto: Celina Dahl

»Det, der foregik, var jo sådan set ikke ulovligt, men der var tale om et medlem af Folketinget og en 15-årig pige, som var medlem af en politisk ungdomsorganisation. Det er ikke i orden, at der var en seksuel relation der,« sagde ligestillingsordfører Samira Nawa.

Da sagen kom frem i 2008, sad Pernille Rosenkrantz-Theil ikke i Folketinget, men var klummeskribent.

I modsætning til hende tog Jeppe Kofods socialdemokratiske partifæller stærk afstand fra Kofod.

»Jeppe Kofods opførsel på Esbjerg Højskole var helt utilgivelig, og vi tager fuldstændig afstand fra hans handling,« sagde Socialdemokratiets daværende gruppeformand Carsten Hansen.

Jeppe Kofod undskyldte og måtte trække sig fra alle sine poster.

Pernille Rosenkrantz-Theil var derimod dybt uenig. Hun kaldte det for en »overreaktion«.

Det var ifølge hende i orden, at Jeppe Kofod som 34-årig havde sex med en 15-årig pige på et værelse på Esbjerg Højskole til et arrangement afholdt af Dansk Socialdemokratisk Ungdom (DSU), hvor Kofod var foredragsholder.

»Reaktionen fra Jeppe Kofods bagland og DSU er totalt overreaktion. Manden har intet ulovligt gjort. Hvis man mener, det ikke er i orden at have et seksuelt forhold til en person på 15 år, så må man stille forslag til en lovændring, hvor lavalderen bliver sat i vejret,« udtalte Rosenkrantz-Theil til Ekstra Bladet og fortsatte:

Både Radikale Venstre og Alternativet mener, det var en fejl af Mette Frederiksen at udnævne Jeppe Kofod som minister. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Skal der være andre love for politikere? Det er noget underligt noget, og det er sindssygt synd for pigen, at det her overhovedet er blevet en sag. Jeppe har lagt sig fladt ned, hvilket er det helt rigtige at gøre. Det giver plads til alle reaktioner og dermed mulighed for at tage ham 'tilbage' igen,« sagde hun, før hun endelig slog fast:

»Jeg ser intet som helst belæg for, at det her skal koste ham den mindste flig af en politisk karriere.«

Dermed havde hun en helt anden holdning end Socialdemokratiet, som hun senere meldte sig ind i, hvorefter hun samtidig med Jeppe Kofod i juni 2019 blev udpeget som minister.

B.T. har spurgt Pernille Rosenkrantz-Theil, om hun stadig står ved de udtalelser, eller om MeToo-bevægelsens indtog har ændret hendes syn.

Jeppe Kofod (anden th.) og Pernille Rosenkrantz-Theil sammen med partifællerne. Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg har ikke noget nyt at sige om den sag,« svarer hun.

Hvordan kan du som børneminister mene, at det er okay, at en 34-årig havde sex med en 15-årig, når magtforholdet mellem de to var helt skævt?

»Som sagt har jeg ikke noget nyt at sige om den sag.«