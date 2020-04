I forbindelse med genåbningen af Danmark får dagtilbud, skoler og plejehjem nu penge til ekstra rengøring.

Regeringen afsætter et trecifret millionbeløb til ekstra rengøring på dagtilbud, skoler og plejehjem. Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Forudsætningen for en gradvis genåbning af samfundet efter påske er, at det foregår på en kontrolleret måde, mener sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

- Det betyder blandt andet, at vi stiller højere krav til den daglige rengøring for at mindske smittespredning, siger han.

Beløbet skal sikre, at rengøringspersonale har mulighed for at rengøre dørhåndtag, gelændere og toiletter flere gange om dagen for at mindske smittespredning med coronavirus.

