Det står ikke godt til med skolebørnenes trivsel og naturlige glæde ved at lære, fordi skolerne er lukkede. Det forklarer Ane Qvortrup, der er professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.

Hun har fulgt et stort antal skolebørn gennem hele pandemien og forklarer, at især de yngste klasser har hårdt brug for at vende tilbage til skolen igen.

»De savner deres kammerater, deres lærere og det at gå i skole. Det ser jeg på alle klassetrin, men de yngste er hårdest ramt,« siger Ane Qvortrup og fortsætter:

»De bliver også ramt på selve glæden ved at lære noget. Børnene oplever i høj grad at sidde alene med det, og at de ikke er gode til at lære. Det er ellers en af de allervigtigste ting, som børnene skal opleve ved at gå i skole,« siger Ane Qvortrup.

Børnene har brug for at være hos andre børn og tæt på deres lærer Ane Qvortrup, professor ved SDU

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, opfordrer også regeringen til at sørge for, at 0.- til 4. klasserne vender tilbage til de fysiske rammer i skolen igen mandag 8. februar. Det vender vi tilbage til.

Ane Qvortrup forklarer, at det er svært for forældrene at sikre tilstrækkeligt med støtte i undervisningen derhjemme. Dermed forsvinder den fællesskabsoplevelse, som skolen giver, og som er vigtig for børnene.

»Børnene har brug for at være hos andre børn og tæt på deres lærer. Mange af de børn, som jeg har talt med, har en oplevelse af, at de ikke er gode til at gå i skole og til at lære,« siger Ane Qvortrup og fortsætter:

»Det mener jeg er vigtigere end det læringstab af det rent 'fag-faglige'. Der er mange børn, som faktisk får en god fjernundervisning. Men når nærhedsoplevelsen forsvinder, så mister børnene troen på, at de er gode til at lære. Det betyder, at de holder op med at gøre en indsats. Desværre kan jeg se, at mange elever allerede ligger lavt her,« siger Ane Qvortrup.

Regeringen og den faglige referencegruppe har udarbejdet denne tabel over, hvilke dele af samfundet der bør åbne først. Den højeste prioritet er, at 0-4. klasserne skal tilbage til skolen. Listen er i øvrigt ikke inddelt fuldstændigt efter prioriteret rækkefølge. Vis mere Regeringen og den faglige referencegruppe har udarbejdet denne tabel over, hvilke dele af samfundet der bør åbne først. Den højeste prioritet er, at 0-4. klasserne skal tilbage til skolen. Listen er i øvrigt ikke inddelt fuldstændigt efter prioriteret rækkefølge.

Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederne, mener, at regeringen skal træffe beslutning om at sende 0.- til 4. klasse tilbage i skolen mandag 8. februar.

»Vi får jo også meldinger om, at børnene savner skolen, og at de keder sig derhjemme. Især har de yngste børn brug for at være sammen med deres kammerater, så de kan udvikle sig socialt. Det fællesskab er vigtigt for deres dannelse,« siger Claus Hjortdal og fortsætter:

»De yngste børn er også dem, som har sværest ved at blive fjernundervist. De kan ikke koncentrere sig så længe.«

Kan I sikre at smitten ikke pludselig eksploderer på skolerne?

De yngste klasser har stort behov for at vende tilbage til skolen, siger flere eksperter. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere De yngste klasser har stort behov for at vende tilbage til skolen, siger flere eksperter. Foto: Ida Marie Odgaard

»Ja, det er jeg sikker på. Vi oplevede ikke ret meget smitte i de små klasser tidligere i pandemien. Desuden kan vi modtage dem med den fornødne hygiejne og de rigtige forholdsregler,« siger Claus Hjortdal.

Regeringen har selv meldt ud, at den allerhøjeste prioritet i forbindelse med genåbningen er, at de mindste klasser skal tilbage i skole igen. Det har stor betydning for trivsel og samfundsøkonomien. Desuden vil smittetrykket kun blive påvirket i ringe grad.

På et pressemøde onsdag meldte regeringen ud, at den kigger på, om der skal ekstra hjælp til de elever, som har oplevet et læringstab i forbindelse med nedlukningen.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fortalte, at der var et udspil på vej fra regeringen i den forbindelse.