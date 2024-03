Statsrevisorerne er ikke tilfredse med, hvordan tingene foregår i psykiatrien, når det omhandler børn og unge.

Børn og unges udredningsforløb i 2022 var i gennemsnit næsten fire gange længere end de lovpligtige 30 dage.

Og i cirka 70 procent af forløbene i børne- og ungdomspsykiatrien udredes patienterne ikke inden for 30 dage. Det svarer til, at over 27.000 børn og unge i perioden 2019-2022 ikke er blevet udredt inden for de 30 dage.

Sådan lyder det mandag i en ny beretning fra Statsrevisorerne. De har som opgave at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge effektivt, korrekt og efter loven.

Statsrevisorerne retter en skarp kritik af både regionerne samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med udredningsretten for børn og unge i psykiatrien.

Mens regionerne får en såkaldt "skarp kritik", så får ministeriet en "skarp påtale". Begge dele er noget af den skarpeste kritik, der kan gives.

Formanden for Statsrevisorerne, Mette Abildgaard (K), kalder tallene "vildt bekymrende".

- Vi retter den her meget skarpe kritik i dag, fordi børn og unge har ret til at blive udredt inden for 30 dage i børne- og ungdomspsykiatrien og i syv ud af ti tilfælde, der sker det ikke. Hvad er en rettighed værd, hvis ikke den bliver efterlevet, siger hun.

Hun peger på, at ansvaret ligger hos både regionerne og ministeriet.

- Det er regionerne, der har ansvaret for at sikre, at udredningsretten bliver overholdt. Men ministreret har også et ansvar for at sikre, at regionerne lever op til deres ansvar, og at de indberetter data til ministeriet på en måde, så man kan stole på tallene og følge med i, hvordan det går.

Og det ansvar har ministeriet svigtet, lyder det fra Mette Abildgaard.

Regionerne får også kritik for ikke at informere børn og unge om deres rettigheder på området.

Eksempelvis har regionerne i 63 procent af de forløb, hvor børn og unge har ret til udvidet frit sygehusvalg, ikke informeret patienterne om rettigheden.

I 2022 brugte regionerne ifølge beretningen cirka 1,7 milliarder kroner på børne- og ungdomspsykiatrien. 19.308 børn og unge blev i 2022 henvist til udredning for en psykisk sygdom.

I Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg er man ikke tilfreds med de lange ventetider på udredning.

- Vi forstår godt, at både forældre, børn og unge kan være frustrerede og bekymrede, mens de venter på afklaring, siger formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, Jacob Klærke, i en pressemeddelelse.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) siger i en skriftlig kommentar, at hun ser med stor alvor på sagen:

- Og så snart jeg blev opmærksom på, at regionerne havde en uensartet registreringspraksis i forhold til udredningsretten, har jeg presset på for, at der bliver rettet op.

Enhedslisten mener, at der på baggrund af kritikken er behov for en akut redningspakke til området.

Statsrevisorerne kritiserer konkret i forhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at ministeriets nationale overvågning af, om regionerne overholder loven på området, ikke er retvisende.

Dette blev allerede kritiseret af Statsrevisorerne i 2018. Men først 22. december sidste år opdaterede ministeriet vejledningen om udredningsretten, hvilket Statsrevisorerne altså havde adresseret i 2018.

- Statsrevisorerne kan nu konstatere, at regionernes registreringspraksis på flere punkter fortsat hverken er ensartet eller korrekt. Derved får ministeriet fortsat et fejlagtigt positivt billede af den faktiske grad af overholdelse af udredningsretten, står der blandt andet i beretningen.

Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark har ifølge beretningen eksempelvis systematisk indberettet, at patienter er udredt helt efter første samtale, på trods af at en stor del disse udredningsforløb er fortsat efterfølgende.

Nu får ministeren to måneder til at svare på, hvilke initiativer, der skal igangsættes for at rette op, siger Mette Abildgaard.

/ritzau/