Rigsrevisionen afdækker flere overtrædelser af børn og unges ret til udredning inden for 30 dage.

Gennem fire år har titusinder af børn og unge under 18 år fået krænket deres ret til hurtig hjælp i psykiatrien.

De venter for længe på at få afklaret deres tilstand, de får ikke oplyst, at de har ret til hurtigere udredning på privathospital, og de tal, der jævnligt bliver lagt frem om ventetiden, er misvisende.

Sådan lyder det i et udkast til konklusionen på en beretning fra Rigsrevisionen om udredningsretten i børne- og ungepsykiatrien. Det skriver Politiken tirsdag.

Den endelige version bliver om to uger vurderet af Folketingets statsrevisorer, som ventes at udtale hård kritik.

Ifølge udkastet udreder regionerne ikke patienterne inden for tidsfristen i 71 procent af sagerne.

Det svarer til, at 27.991 børn og unge i perioden 2019-22 ikke er blevet udredt inden for 30 dage, skriver Rigsrevisionen ifølge Politiken.

- Det er et afsindigt højt antal overtrædelser. Det er undtagelsen, at man følger reglerne. Det kan ikke være udtryk for sjusk, dårlig planlægning eller manglende vilje, siger lektor i sundhedsjura på Aalborg Universitets juridiske institut, Kent Kristensen, til Politiken.

- Det handler om, at politikerne ikke har givet børne- og ungdomspsykiatriske hospitaler ressourcer nok til at overholde loven.

Kun i tre procent af sagerne overskrides tidsgrænsen af "gyldige årsager".

Det kan for eksempel være, at patienten selv har ønsket at flytte sin tid til et senere tidspunkt.

Rigsrevisionen afdækker også, hvor lang tid børnene reelt venter på udredning.

I stedet for de lovpligtige højst 30 dage går der i gennemsnit 115 dage, før der er et svar. Altså næsten fire gange så lang tid.

Patienternes rettigheder er skrevet ind i sundhedsloven.

Hvis en region ikke inden for en måned kan tilbyde "endelig udredning" til en person, der er henvist, kan borgeren vælge at blive udredt på et privathospital eller -klinik.

Rigsrevisionen skriver imidlertid i det udkast, Politiken har, at regionerne i 63 procent af de forløb, hvor børn og unge har ret til udvidet frit sygehusvalg, ikke informerer patienterne om deres rettighed:

"Det betyder, at disse børn og unge ikke får mulighed for at blive henvist til et privathospital, hvor de kan blive udredt hurtigere".

SF's psykiatriordfører, Anne Valentina Berthelsen, har onsdag meldt ud, at hun vil indkalde sundhedsminister Sophie Løhde (V) i samråd om sagen.

- Midt i en mistrivselskrise blandt børn og unge er det absolut ikke tilfredsstillende, at det eneste svar, ministeren har til, at børn og uge får krænket deres rettigheder til hjælp, er, at det "ikke er tilfredsstillende", siger Anne Valentina Berthelsen i en skriftlig kommentar.

Til samrådet forventer SF-ordføreren en plan for, hvordan ministeren vil sikre, at børn og unge får leveret den hjælp, de har ret til.

