Når skoler og daginstitutioner åbner igen efter påske, skal børn med personer i familien, der er smittet med coronavirus, alligevel ikke møde i skole.

Det har regeringen besluttet, oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

- Mange har været usikre på, om der er taget de rette forholdsregler, når skolerne og dagtilbud igen åbner på onsdag, siger Magnus Heunicke.

- Det gælder særligt spørgsmålet, om børn skal møde i dagtilbuddet eller skolen, hvis en i hjemmet er smittet med Covid-19. Den usikkerhed tager regeringen nu konsekvensen af.

Sundhedsstyrelsens anbefaling har hidtil været, at man som udgangspunkt godt kan komme i dagtilbud eller skole, selv om en person i husstanden er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Den nye melding fra sundhedsministeren kommer, efter at flere af landets kommuner har oplyst, at de ville trodse den retningslinje fra Sundhedsstyrelsen og lade børn med en coronasmittet i familien få lov at blive hjemme.

Sådan lød det tidligere mandag aften fra blandt andet Aalborg Kommune, Aarhus Kommune og Odense Kommune.

- Der gælder en række strenge krav til rengøring, hygiejne og selvisolation, når der er coronasmittede i hjemmet. Det kan være rigtigt svært netop for familier med mindre børn, og vi har forståelse for, at der er mange, der er utrygge om den situation, siger Magnus Heunicke i meddelelsen.

- Derfor har vi i regeringen ud fra et forsigtighedsprincip truffet den beslutning, at børn, der bor i husstand med en person, der er coronasmittet, ikke skal møde i skole eller dagtilbud.

Godt halvdelen af landets kommuner er klar til at åbne de første institutioner fra onsdag, viser en rundspørge foretaget af Kommunernes Landsforening. Resten følger senest mandag den 20. april.

/ritzau/