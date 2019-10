Regeringen vil støtte udsatte børn i Grønland med 80 millioner kroner, oplyser socialminister Astrid Krag.

Alt for mange børn og unge i Grønland misbruges seksuelt.

Andre vokser op i hjem med omsorgssvigt og alkoholmisbrug, uden at myndighederne griber ind.

Derfor vil regeringen afsætte 80 millioner kroner til en forbedret indsats, oplyser social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

- Problemerne i Grønland er alvorlige. Vi hører om børn ned til tre år, der er smittet med kønssygdomme, og at 80 procent af kvinderne i Tasiilaq har været udsat for et overgreb.

- Det siger noget om, hvor stort omfanget er, siger Astrid Krag.

I første omgang nedsætter regeringen og Naalakkersuisut (Grønlands Landstyre) en fælles arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan børnene bedst hjælpes.

Gruppen, som består af blandt andre repræsentanter fra Social- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet og Departementet for Sociale anliggender i Grønland, skal præsentere anbefalingerne til sommer.

Foruden at komme med anbefalinger til hvordan overgreb kan forebygges, skal gruppen fokusere på, hvordan de børn, der har været udsat for et overgreb, bedst hjælpes.

- Vi skal gå fra brandslukning til mere grundlæggende at få gjort noget. Vi kan se, at problemerne reproducerer sig selv og på den måde går i arv.

- Det er den negative spiral, vi i fællesskab skal stoppe, siger Astrid Krag, der i denne uge besøger Nuuk.

Også krænkerne skal i fokus. Arbejdsgruppen skal blandt andet se på, hvordan efterforskningen i sager om overgreb kan styrkes, ligesom den skal fokusere på behandling og rehabilitering af krænkere.

Det er den grønlandske regering selv, der har bedt Danmark om økonomisk hjælp.

Et opsigtsvækkende ønske, fordi Grønland siden 1980 selv har haft det formelle ansvar for socialområdet.

Udover de 80 millioner kroner afsatte regeringen for nylig 5,3 millioner kroner, der skal bruges til at sende danske socialrådgivere og psykologer til Tasiilaq på Grønlands østkyst.

/ritzau/