»Der er grund til at være bekymret over sikkerhedssituationen i Østersøregionen.«

Sådan lyder det fra den danske forsvarsminister Morten Bødskov (S), der onsdag har mødtes med Natos generaldirektør, Jens Stoltenberg, i Bruxelles for blandt andet at diskutere sikkerhedssituationen og de gaslækager, der er opstået ud for Bornholm.

Årsagen er, at situationen i Østersøen også er præget af spændinger mellem Rusland og Nato, lyder det i en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.

»Rusland har trods krigsindsatsen i Ukraine en betydelig militær tilstedeværelse i Østersøregionen, og vi forventer, de vil fortsætte deres sabelraslen,« siger Morten Bødskov og tilføjer:

Morten Bødskov. Foto: Emil Helms Vis mere Morten Bødskov. Foto: Emil Helms

»Forsvaret følger de russiske aktiviteter nøje.«

I det hele taget har Forsvaret øget sine aktiviteter i Østersøregionen, siden Rusland i slutningen af februar indledte sin krig i Ukraine.

Derudover spiller Sverige og Finlands kommende medlemskab af Nato også ind på situationen, så Nato fremover må have endnu mere fokus på Østersøregionen, lyder det i pressemeddelelsen:

»Jeg fik drøftet med generalsekretæren, hvad det betyder i forhold til Nato, at Norden nu står markant tættere sammen og styrker samarbejdet i regionen. Danmark er allerede stærkt til stede i Baltikum med over 1.000 mand,« siger Morten Bødskov.

Han forklarer videre, at han talte med Stoltenberg om 'den bekymrende sikkerhedssituation og krigen i Ukraine':



»Putin har udsendt opsigtsvækkende udmeldinger om delmobilisering og nukleare trusler, og der bliver afholdt såkaldte folkeafstemninger – det er et klart udtryk for desperation. Jeg fik bekræftet over for Jens Stoltenberg, at Danmark fortsat vil spille en nøglerolle i forhold til at sikre støtte til Ukraine,« siger forsvarsministeren.

Det formodes, at gaslækagerne blev forårsaget af en 'bevidst handling', men det vides endnu ikke, hvem der kan have stået bag.