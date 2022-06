Lyt til artiklen

»Jeg har ikke en eneste gang i min tid som statsminister oplevet forbeholdet som en begrænsning. Hvis man gør Danmarks placering i Europa til et spørgsmål om forbeholdene, så tager man simpelthen fejl.«

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i et interview så sent som i oktober 2021.

Siden har den statsministerielle pibe fået en anden lyd. Lige nu fører Socialdemokratiet kampagne for at få overbevist danskerne om, at de skal sætte kryds ved ja for at få forsvarsforbeholdet afskaffet.

Og netop spørgsmålet om hvorfor det er blevet vigtigt for Socialdemokratiet at få afskaffet forbeholdet, når det for bare få måneder siden åbenbart var helt uden betydning for Danmark, var også et af de spørgsmål fra læserne, som forsvarsminister Morten Bødskov skulle svare på, da han tirsdag var en tur forbi B.T.

Mette Frederiksen har blandt andet forklaret sit holdningskifte med, at det at afskaffe forsvarsforbeholdet handler om at »bevise at Vesten er stærkere end Rusland.«

Morten Bødskov, vil det egentlig ændre noget som helst for den måde, Danmark kan hjælpe ukrainerne på, at man afskaffer forbeholdene?

»Det kan det meget vel gøre. Mine forsvarministerkollegaer sidder lige nu og diskuterer, hvordan EU kan tage et større ansvar for træning og uddannelse af det ukrainske forsvar. Hvis sådan noget bliver organiseret inden for rammerne af EUs forsvarssamarbejde, kan vi ikke være med,« lød det fra Bødskov.

Statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Morten Bødskov (S) holder pressemøde om samarbejdet med USA, i Spejlsalen i Statsministeriet på Christiansborg, torsdag den 10. februar 2022..

Men vi står jo i en situation, hvor politikere siger, at vi i høj grad hjælper Ukraine og at vi for eksempel donerer våben?

»Det er rigtigt, og det har vi gjort fra starten. Men efter Putins overgreb på Ukraine, så er der ingen tvivl om, at verden har forandret sig, og vi står i en anden situation,« sagde Morten Bødskov.

Spørgsmålet om, hvor dyrt det egentlig vil blive for Danmark at afskaffe forsvarsforbeholdet var også et af dem, som mange læsere gerne ville have et klart svar på fra forsvarsministeren.

Morten Bødskov er blevet heftigt kritiseret for at hævde, at Sverige ikke har haft udgifter til EU-kampstyrker, når det senere har vist sig, at det faktisk har kostet svenskerne mindst 4,2 milliarder danske kroner at have tre EU-kampgrupper i henholdsvis 2008, 2011 og 2015.

Så hvor stor vil regningen til de danske skatteyderne egentlig blive, hvis forsvarsforbeholdet bliver sløjfet?

Ifølge Morten Bødskov, er det noget, danskerne mere eller mindre selv vil kunne bestemme.

»Hvis vi melder os ind, så kommer der et kontingent, som vil komme til at koste os omkring 26-27 millioner om året. Men Folketinget kommer til at tage stilling til det før der bliver brugt flere penge.«