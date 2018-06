Kulturminister Mette Bock (LA) ser helst bredt medieforlig, men afviser ikke smal aftale med DF.

København. Selv om kulturminister Mette Bock (LA) havde foretrukket et bredt medieforlig, så er hun klar til et soloridt med Dansk Folkeparti.

Det siger hun, efter S og SF onsdag har forladt Kulturministeriet. De to partier hævder selv, at ministeren har smidt dem ud af forhandlingerne, men det afviser Mette Bock.

Hun vil nu koncentrere sig om at forhandle med Dansk Folkeparti.

- Fra begyndelsen, da vi fremlagde udspillet, har jeg sagt, at det vil være fint med en bred aftale. Kan det ikke lade sig gøre, så laver vi en smal aftale, siger Mette Bock.

- Siden 2000 har cirka halvdelen af aftalerne være smalle, og halvdelen har været brede. Så det er der ikke noget usædvanligt i.

Hun frygter ikke, at et smalt medieforlig laves om, hvis der kommer en S-regering efter næste valg.

- Det bliver da interessant at spørge socialdemokraterne, som er meget utilfredse med en beskæring på 1,1 milliarder kroner, hvor de vil finde pengene efter et valg, hvor de muligvis har et flertal? siger Mette Bock.

Det er den økonomiske ramme, der er aftalt med Dansk Folkeparti, som skiller regeringen og Socialdemokratiet. Mette Bock fastholder, at der skal spares 20 procent på DR over fem, svarende til 1,1 milliarder kroner.

Hun påpeger, at regeringen har tilbudt at lægge 380 millioner kroner oven i public service-puljen.

Regeringen og DF fastholder, at DR skal spare, og at 40 procent af TV2's aktier skal sælges.

Efter S-SF's exit forhandler regeringen videre med Dansk Folkeparti, forklarer Mette Bock.

- Der ligger aftale om DR, som regeringen har indgået med DF inden de øvrige medieforhandlinger. Den bakker regeringen fortsat op. DF's medieordfører bakker også fortsat op om det, siger kulturministeren.

- Vi skal huske, at en hel mediebranche venter på, hvad der er præmisserne fra 1. januar (2019). Nu har vi ventet siden 30 maj. Nu kan vi ikke vente længere, mener Mette Bock.

/ritzau/