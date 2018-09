I DR's nye public service-kontrakt står der, at det skal være tydeligt, at Danmark har sin rod i kristendom.

København. Kulturminister Mette Bock (LA) afviser, at der er sket et brud på armslængdeprincippet i udformningen af en ny public service-kontrakt, som er fremtidens rettesnor for DR.

Dele af oppositionen kritiserer regeringen for, at der i kontrakten står, at DR's hjemmeside "skal afholde sig fra lange, dybdegående artikler".

Men kulturministeren afviser pure, at politikerne har blandt sig for meget i, hvad DR skal bringe og hvordan koncernen skal se ud.

- En arm hænger altid på en krop, så det er politikere, der udstikker mål, opgaver og økonomi.

- Den meget lille begrænsning for de opgaver, som DR skal løfte på nettet, forhindrer ikke, at DR kan udvikle sig på nettet de kommende år. Det har jeg en klar forventning om, at man vil gøre.

- DR's opgave er at levere et indhold til danskerne, som ikke går i direkte konkurrence med det, som private medier tjener deres penge på, siger hun.

Spørgsmål: Men er det ikke netop en detailregulering?

- Nej, for DR er ikke født til at arbejde på skrift eller papir. Men nu har vi en virkelighed, hvor DR selvfølgelig også skal være på nettet.

- Men det betyder ikke, at DR skal bruger sine ressourcer til at lave noget, som de private medier bruger deres penge på, siger Mette Bock.

Hun afviser at pege på, hvor lange artiklerne må være, eller hvordan man definerer "dybdegående", fordi det netop ville være at bryde med armslængden.

DR har meldt ud, at der skal skæres op mod 400 stillinger som konsekvens af medieforliget, der blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti tidligere på året.

Spareplanen betyder, at antallet af tv-kanaler går fra seks til tre, mens antallet af radiokanaler går fra otte til fem.

I 2020 vil DR kun udbyde tv-kanalerne DR1, DR2 og børnekanalen DR Ramasjang. DR K og DR2 samles under et nyt DR2 med fokus på både samfund og kultur. P6, P7 og P8 nedlægges fra 2020.

I kontrakten står der videre, at det i DR's programflader og platforme skal "være tydeligt, at vort samfund bygger på folkestyre og har sin rod i kristendommen."

- Dansk kultur er blandt andet påvirket af vores historie og traditioner, og det er en del af vores kulturarv, at vi har været kristne gennem rigtig mange år.

- Men det forhindrer ikke, at DR også har en oplysningsforpligtigelse i forhold til andre trossamfund, som vi har i Danmark, siger Mette Bock.

Spørgsmål: Du siger, at DR skal være et kulturelt fyrtårn, men samtidig sparer I 20 procent på DR. Hvordan hænger det sammen?

- Det hænger sammen på den måde, at der er noget, som DR skal lave mindre af og mere af. Og det er det, som vi har udmøntet i public service-kontrakten.

- DR har selv påvist vejen med kanalstrukturen, og det vil jeg gerne kvittere for.

- Den lægger op til, at DR skal være et kulturelt fyrtårn, og den kigger ind i digitaliseringsudfordringen og adresserer, at vi har en generationskløft, siger Mette Bock.

/ritzau/