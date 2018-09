Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) vil ikke have elektronik i de danske valglokaler.

København. Der kommer ikke flere forsøg med at digitalisere den danske valghandling i den nærmeste fremtid.

De seneste to årtier har der været flere overvejelser om at indføre elektroniske afstemninger ved valghandlinger i Danmark.

Men en stigende nervøsitet for, at særligt Rusland blander sig i valghandlingen, har fået økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) til at indstille overvejelserne om at digitalisere stemmeafgivningen.

Det skriver Politiken.

Ministeren har givet en firkantet besked til sit embedsværk om, at der ikke skal tænkes i alternativer til de aflange papirstemmesedler og blyanter i snor.

- Der mener jeg simpelthen ikke, at vi kan løbe den risiko, som elektroniske valg er. Det er simpelthen en sikkerhedsrisiko, som jeg ikke vil være med til som minister, siger Ammitzbøll-Bille til Ritzau.

Indblandingen kan ske på flere måder, påpeger ministeren.

- Man kan lave påvirkningskampagner i forhold til den politiske debat, men det her handler om selve valghandlingen, siger ministeren.

Han vil ikke risikere, at udefrakommende kan hacke sig vej gennem systemet og påvirke stemmeafgivelsen.

- Vi har et meget gammeldags system i Danmark med blyanter og kuglepenne, og det bliver indberettet centralt.

- Det er både elektronisk, men også ved siden af via telefoner, sådan at man har en hackingfri linje ved siden af, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Lektor Carsten Schürmann fra IT-Universitetet i København forsker i tilliden til digitale valgsystemer. Han mener, at beslutningen er fornuftig.

- Vi har et problem med russiske cyberangreb. Derfor er det fornuftigt ikke at indføre elektroniske valg, som situationen er nu, siger han til Politiken.

Socialdemokratiet er på linje med regeringen.

- Vi ser med meget, meget stor alvor på de angreb på valghandlinger, der har været i andre demokratier. Derfor ønsker vi ikke at bringe fundamentet for vores demokrati i fare, siger kommunalordfører Magnus Heunicke (S) til avisen.

/ritzau/