»Jeg har tænkt mig at stemme på Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre.«

Sådan udtalte Jakob Ellemann-Jensen ganske overraskende mandag morgen, på trods af at Venstre-politikeren de seneste uger er blevet udnævnt som partiets klokkeklare kronprins.

Det fik straks folk på de sociale medier til at diskutere andre kandidater til formandsposten, men faktisk udelukker Ellemanns udtalelse ikke, at han kan blive Venstre-formand inden for den nærmeste tid.

Det afhænger især af, hvad der sker på lørdag i Børkop tæt på Vejle.

Her mødes Venstres hovedbestyrelse og diskuterer formandskabet i Venstre, efter især det jyske bagland ad flere omgange har kritiseret Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

Og der er to mulige scenarier til mødet, der kan betyde meget for formandskabet i Venstre:

1) På hovedbestyrelsesmødet formår Venstres bagland, ført an af Region Midtjylland og Syddanmark, at lægge så stort et pres på Lars Løkke Rasmussen, at han beslutter sig for at kaste håndklædet i ringen og meddele, at han ikke genopstiller som formand.

I dette tilfælde vil der herefter være rig mulighed for, at potentielle formandskandidater kan melde sig forud for Venstres landsmøde, hvor den nye leder af Danmarks største borgerlige parti så skal findes.

2) Lars Løkke lytter på kritikken, men fejer den væk og insisterer på at genopstille som Venstre-formand på det kommende landsmøde.

I dette tilfælde vil det så kræve, at en formandskandidat decideret udfordrer Lars Løkke og dermed lægger op til et kampvalg på landsmødet.

Ved mulighed nummer ét kan Jakob Ellemann-Jensen kvit og frit melde sig som mulig formand uden at begå kongemord på Lars Løkke.

B.T. har talt med en række kilder i Venstres folketingsgruppe, der netop fortæller, at dette er en mulighed, hvor de forventer, at Jakob Ellemann-Jensen vil slå til.

Det samme gør Altingets politiske kommentator Erik Holstein.

»I det øjeblik, Løkke siger: 'Baglandet vil af med mig, nu bøjer jeg mig', så vil banen være åben, og så er det sandsynligt, at Jakob Ellemann-Jensen stiller op, men det ville virkelig ikke ligne Løkke at træffe sådan en beslutning,« siger Erik Holstein.

Holstein understreger, at Løkkes ageren den seneste uge viser, at han ikke giver op, og den politiske kommentator mener, at vi vil se en 'helt ny udgave af Løkke', hvis han pludselig trækker sig fra posten.

Så er der mulighed nummer to. Her vil det kræve, at Jakob Ellemann-Jensen på trods af mandagens udtalelse ranker ryggen og tager et kampvalg mod Lars Løkke på landsmødet.

Her er der lidt delte meninger i Venstres folketingsgruppe. Nogen fortæller til B.T., at Jakob Ellemann-Jensen bluffer og gerne vil gå op mod Løkke, hvis han ikke selv går af på lørdag, mens andre tror, at han vil holde sig tilbage.

Sidstnævnte tror Erik Holstein også på.

»Jeg tror ikke, at han stiller op, for han har virkelig spillet den her defensivt. Hvorfor skulle han udfordre Løkke nu? Jeg tror, han tager det helt cool og venter på, at appelsinen falder ned i turbanen. Han skal nok få muligheden,« siger han.

Én ting er sikkert: Dele af Venstres bagland ønsker en ny politisk ledelse, og det vil de lørdag fortælle Lars Løkke Rasmussen. Spørgsmålet er så, hvordan Venstre-formanden reagerer på den kritik.