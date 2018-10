Den skandaleramte teknik- og miljøforvaltning i Københavns Kommune eksekverede i løbet af tirsdagen fyring af ni såkaldte centerchefer.

Det bekræfter forvaltningen over for B.T. Fyringerne kommer efter en lang række møgsager.

B.T. har blandt andet afdækket, at kommunen fakturerede alt for meget for renhold af fortove, og at der var massiv rod i opkrævning af byggesagsgebyrer.

Desuden har Teknik- og Miljøforvaltningen været ramt af en korruptionssag, som har betydet, at kommunen i august i år politianmeldte en enhedschef i forvaltningen for at hjælpe en ejendomsmægler med en byggesag. Enhedschefen fik til gengæld et lavt ejendomsmæglersalær i forbindelse med embedsmandens hussalg.

Ninna Hedeager Olsen og hendes forvaltning kritiseres fra flere sider. Foto: Nils Meilvang Vis mere Ninna Hedeager Olsen og hendes forvaltning kritiseres fra flere sider. Foto: Nils Meilvang

Forvaltningen har også været belastet af sagen om husejer Søren Sørensen, der ifølge eksperter har været udsat for chikane og magtfordrejning af forvaltningens Center for Byggesager, efter at han klagede over naboens ulovligt opførte støttemur. Det fik efterfølgende kommunen til at følge en afgørelse fra Statsforvaltningen, som ellers var blevet ignoreret af kommunen.

Den såkaldte Epinion-sag, hvor ledelsen i forvaltningen valgte at fjerne tre kritiske afsnit i en tilfredshedsundersøgelse over byggesagsbehandlingen, har yderligere belastet teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager-Olsen (EL).

TIP B.T. Ved du noget om sagen? Skriv til Jacob Friberg på jani@bt.dk eller Søren Ishøy på sris@bt.dk

De mange møgsager har ifølge borgmesteren dog ikke haft indflydelse på beslutningen om at fyre de ni centerchefer. I stedet henviser hun til et krav om, at Københavns Kommune skal spare 10 procent på administrationen over de næste fire år. Og så skyder hun skylden på regeringen:

'Med det økonomiske jerngreb, regeringen holder kommunerne i, så anerkender jeg behovet for hele tiden at se på, om vi kan slanke vores administration. Men det er afgørende for mig, at den enkelte medarbejder ikke skal løbe hurtigere og overbebyrdes med opgaver. Derfor er jeg glad for, at vi nu henter en stor del af Teknik- og Miljøforvaltningens besparelse på denne måde,' siger Ninna Hedeager Olsen i en pressemeddelelse.

Hierarkisk ligger centercheferne blot to trin under direktionen med Pernille Andersen i spidsen. Ud over de ni opsagte stillinger er der to stillinger, som ikke bliver genbesat.