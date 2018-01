Nyt ude fra virkeligheden!! Fra i dag er jeg officielt selvstændig: Firmaet hedder (meget originalt) ALLERSLEV - og jeg skal lave rådgivning, arbejde med div. projekter, sidde i diverse bestyrelser og meget andet. Måske dukker det helt rigtige job op undervejs, men indtil da vil jeg dels have hjemmekontor ved spisebordet og dels et skrivebord og søde mennesker omkring mig hos Norden CEF, hvor skal lave lidt for dem og en masse for en hel masse andre gode organisationer og virksomheder. En del aftaler er på plads, men sig endelig til, hvis I tænker jeg kunne bidrage med noget (-; Mailadresse indtil videre: piaallerslev72@gmail.com ...2017 sluttede helt perfekt - og 2018 er også begyndt på fineste vis

Eks-politikeren genopstillede ikke ved kommunalvalget i november, efter at først bestyrelsen for Venstre i København og sidenhen partiets medlemmer vragede hende som overborgmesterkandidat.

Nu er der 'nyt ude fra virkeligheden', skriver Pia Allerslev, der i den brede offentlighed nok er mest kendt for at medvirke i TV 2s populære fredagsunderholdningsprogram, 'Vild med dans', i 2011.

'Firmaet hedder (meget originalt) ALLERSLEV - og jeg skal lave rådgivning, arbejde med div. projekter, sidde i diverse bestyrelser og meget andet. Måske dukker det helt rigtige job op undervejs, men indtil da vil jeg dels have hjemmekontor ved spisebordet og dels et skrivebord og søde mennesker omkring mig hos Norden CEF, hvor skal lave lidt for dem og en masse for en hel masse andre gode organisationer og virksomheder. En del aftaler er på plads, men sig endelig til, hvis I tænker jeg kunne bidrage med noget,' skriver hun.

På hendes LinkedIn-profil kan man læse, at ALLERSLEV har fokus på 'projekter, fundraising og opbygning af nye initiativer'.

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens virksomhedsdatabase, virk.dk, at Pia Allerslev har stiftet virksomheden 14. december. Få dage senere - nemlig juleaften, friede hendes kæreste, Henrik Uth, til hende.