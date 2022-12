Lyt til artiklen

Trine Bramsen har fået sin egen ministerpost, efter hun torsdag blev vraget af statsminister Mette Frederiksen til at få ministerpost i SVM-regeringen.

Hun var ret udskældt for sin tid som forsvarsminister, inden hun i starten af året blev flyttet til at være transport- og ligestillingsminister.

Og i en række målinger blev hun da også vurderet som den mindst populære minister i regeringen.

Men nu har Bramsen fået en anden type ministerpost. Hun skal nemlig være 'lykkeminister'.

'Tak til alle medarbejdere i ministerierne. Ligestilling endte med at blive et blåt ministerium. Og så var det jo svært at fortsætte, selv om jeg synes, der er meget mere, der skal tages fat om, skriver Trine Bramsen i et opslag på Facebook, og tilføjer:

'Heldigvis kan det arbejde fint fortsætte i Folketinget. Og så glæder jeg mig til at blive lykkeminister i mit eget liv - og for min fantastiske datter Ingrid.'

Ny transportminister er Thomas Danielsen fra Venstre. Til det har Trine Bramsen den her kommentar i sit opslag på Facebook:

'Ligestilling endte med at blive et blåt ministerium. Og så var det jo svært at fortsætte selv om jeg synes, der er meget mere der skal tages fat om,' skriver hun.