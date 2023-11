Nikol Pasjinian gav Vladimir Putin den iskolde skulder.

For den armenske premierminister ville ikke møde sin russiske kollega, der torsdag ellers var taget til topmøde i Hviderusland.

Ifølge nyhedsbureauet AP dukkede Nikol Pasjinian derfor slet ikke op, da medlemmerne af forsvarsalliancen CSTO samledes.

Til stede var kun de øvrige statsledere fra Rusland, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan.

På grund af sit fravær kom Nikol Pasjinian ikke med på torsdagens officielle foto fra CSTO-mødet. Fra venstre mod højre er det Aleksandr Lukasjenko (Hviderusland), Kassym-Jomart Tokajev (Kasakhstan), Sadyr Japarov (Kirgisistan), Vladimir Putin (Rusland) og Emomali Rakhmon (Tadsjikistan). Foto: Dmitry Azarov/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere På grund af sit fravær kom Nikol Pasjinian ikke med på torsdagens officielle foto fra CSTO-mødet. Fra venstre mod højre er det Aleksandr Lukasjenko (Hviderusland), Kassym-Jomart Tokajev (Kasakhstan), Sadyr Japarov (Kirgisistan), Vladimir Putin (Rusland) og Emomali Rakhmon (Tadsjikistan). Foto: Dmitry Azarov/EPA/Ritzau Scanpix

Nikol Pasjinians fravær skyldes, at han er stærkt utilfreds med både den russiske passivitet og den manglende reaktion fra CSTO i forbindelse med, at armenske borgere i det omstridte grænseområde Nagorno-Karabak de facto er blevet uddrevet, efter at militærstyrker fra Aserbajdsjan for nylig rykkede ind.

Fra Kreml side har man tidligere afvist de armenske beskyldninger.

Og ved torsdagens møde hyldede Vladimir Putin ligefrem CSTOs rolle i at sikre fred og stabilitet i regionen.

Men den armenske udeblivelse fyldte også.

Nikol Pasjinian blev væk. Foto: Ilya Pitalev/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Nikol Pasjinian blev væk. Foto: Ilya Pitalev/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi udtrykker beklagelse i denne henseende,« som Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov sagde og tilføjede, at 'den armenske faktor' havde været på torsdagens dagsorden:

»Vi håber, at Armenien ikke ændrer retning for sin udenrigspolitik. Armenien er stadig vores allierede og vores strategiske partner.«

Tidligere på ugen understregede man fra armensk side, at man ikke havde tænkt sig at forlade forsvarsalliancen.

Det er ikke første gang, at Nikol Pasjinian viser sin utilfredshed med Vladimir Putin.

Vladimir Putin dukkede torsdag op til mødet i den russiske hovedstad, Minsk. Foto: Valeriy Sharifulin/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin dukkede torsdag op til mødet i den russiske hovedstad, Minsk. Foto: Valeriy Sharifulin/AFP/Ritzau Scanpix

For et år siden – ligeledes ved et møde i CSTO – vakte det opsigt, at Nikol Pasjinian tilsyneladende ikke ville stå ved siden af Vladmir Putin til det obligatoriske 'familiefoto' af statslederne.

Også dengang var han utilfreds med den manglende russiske hjælp i forbindelse med Nagorno-Karabakh.

Torsdag udtalte den russiske præsidents udenrigspolitiske rådgiver, Juri Ushakov, at han forventede, at Nikol Pasjinian ville dukke op til forestående CIS-møde for tidligere sovjetiske stater i den russiske by Sankt Petersborg i december.

»Her skal Armenien i øvrigt overtage formandsskabet efter Rusland, så jeg tror, at Pasjinian kommer for at overtage stafetten fra Vladimir Putin,« lød det ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.