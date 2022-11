Lyt til artiklen

I onsdags blev Enhedslisten smidt ud af regeringsforhandlingerne af Mette Frederiksen (S).

Efter at have sundet sig oven på afvisningen, indrømmer partiets politiske leder Mai Villadsen (EL), at hun fortryder særligt én ting.

»Vi skulle have troet mere på Mette Frederiksen, da hun sagde, at hun ville i regering med højrefløjen – fordi det viser sig at være virkelighed,« siger hun i TV 2s nyhedspodcast 'Det alle taler om.'

Ifølge Villadsen skulle enhedslisten under valgdebatterne have kørt mere på, at Socialdemokratiet faktisk mente alvor af sin flirt med den blå blok.

»Jeg tror en ting, vi helt sikkert skulle have gjort mere, og som jeg fortryder nu, er, at vi skulle have kritiseret den her højredrejning meget før,« uddyber Mai Villadsen.

Samtidig kritiserer partilederen Mette Frederiksen for at begå en »gigantisk fejl« ved at lukke de blå partier ind og slår fast, at Enhedslisten nu vil indtage rollen som vagthund.

»Vi kunne ikke have forhindret den her situation med den måde, mandaterne faldt ud på, men nu skal vi gøre alt for at forhindre, at det bliver så stor en katastrofe, som jeg tror, det kan blive,« slutter Mai Villadsen.

Udover Enhedslisten er også Alternativet og Nye Borgerlige sorteret fra, mens Danmarksdemokraterne allerede på første dag røg ud.

Mandag fortsætter forhandlingerne, hvor Mette Frederiksen vil forhandle med syv partier om dannelsen af en ny regering.