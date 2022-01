Hun prøvede det sidste år – nu skal politiker Maja Torp til det igen.

Det bliver nemlig hende, som skal afløse Karsten Lauritzen i Folketinget for Venstre, efter han fredag meddelte, at han siger farvel til Folketinget til fordel for Dansk Industri.

Maja Torp fortæller til B.T., at hun ikke vidste noget om dagens politiske bombe, da hun i morges steg ud af sengen. Det gjorde hun først en time før, Karsten Lauritzen offentliggjorde sit stop på Facebook.

»Jeg sad i et onlinemøde og kunne se, at Karsten ringede til mig. Det er ikke så tit, han ringer, så jeg tænkte, at den måtte jeg hellere tage og stemple ud.«

Maja Torp hænger valgplakater op i 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Maja Torp hænger valgplakater op i 2019. Foto: Henning Bagger

»Han meddelte så, at han stoppede, hvilket jeg blev noget overrasket over. Han er jo en stor politiker, men jeg kunne forstå, han havde fået tilbudt et nyt spændende job – og så skulle han være far.«

Maja Torp er opstillet i Brønderslev og sidder i øjeblikket i byrådet i Aalborg. Men fra 1. februar bliver hun folketingsmedlem.

»I politik kan alt jo ske, så jeg er altid parat til, at noget pludselig kan ske. Karsten er jo gruppeformand, så jeg tænkte nok, jeg skulle afløse nogen på en eller anden måde.«

»Men jeg glæder mig. Det er noget, man gerne vil og ikke siger nej til – og jeg føler ikke, jeg nåede at blive færdig sidst, jeg var der.«

Maja Torp er nemlig ikke helt uvant i Folketinget. Sidste år var hun stedfortræder for Marie Bjerre i to måneder, men denne gang bliver det frem til næste valg.

»Så må vi se, om der bliver nogle poster til mig. Jeg vil da gerne beskæftige mig med områder som børne-, undervisnings- og socialområdet eller ligestilling. Det er områder, jeg synes er interessante.«

Trods daglige pendlerture til København beholder Maja Torp sin plads i byrådet i Aalborg.

»Folketinget har to ejendomme med lejligheder i København, som man kan få stillet til rådighed, hvis man bor i Jylland og ikke kan komme hjem.«

»Og så vil jeg forsøge at indrette mig efter begge dele. Folketinget har møder tirsdag, onsdag og torsdag. Så har jeg et udvalgsmøde fredag og byrådsmøde mandag, så det passer meget godt. Det kan dog være, mine kollegaer må tage over et par gange,« lyder det muntert fra Maja Torp.

Det var da også et udvalgsmøde, hun sad i, da Karsten Lauritzen ringede tidligere.

Hvordan fik du rundet det møde af?

»Ha ha, jeg var nok lidt ukoncentreret. Men intet var jo offentliggjort, så jeg kunne ikke sige noget. Men det gik.«

Maja Torp stillede op til Folketinget i 2019, men blev ikke valgt ind. Hun vil igen forsøge at blive valgt ind ved næste valg.

Karsten Lauritzens exit fra Venstre er dog skidt for partiet, mener B.T.s politiske redaktør – nemlig at endnu en nøgleprofil forlader partiet. Læs den historie HER.